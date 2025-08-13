Zonnepaneelbezitters willen graag meer van hun zonnestroom zelf verbruiken, maar lopen hierbij tegen praktische, technische en financiële obstakels aan. Dat blijkt uit onderzoek door Vereniging Eigen Huis onder ruim 3.000 huiseigenaren met zonnepanelen. “Het wordt voor consumenten steeds belangrijker om zoveel mogelijk zonne-energie zelf te verbruiken, maar in de praktijk is dit helaas nog erg lastig “, zegt belangenbehartiger Judith Scholte.

Energiebedrijven, netbeheerders en politici roepen paneeleigenaren regelmatig op meer van hun opgewekte stroom achter de eigen voordeur te houden. Deze stroom gaat anders het elektriciteitsnet op en dat zorgt steeds vaker voor netcongestie. Meer zonnestroom zelf verbruiken is ook nodig om panelen nog lonend te houden na afschaffing van de salderingsregeling in 2027.

Meerderheid is er al mee bezig

Uit het onderzoek blijkt dat 84% nu al probeert zoveel mogelijk van de eigen elektriciteit zelf op te maken. Zo probeert een grote meerderheid de wasmachine, vaatwasser of droger op zijn minst af en toe aan te zetten wanneer de zon schijnt. Van degenen met een elektrische auto probeert 63% altijd deze op zonnige momenten op te laden. Consumenten doen dit om terugleverkosten te vermijden of zich voor te bereiden op afschaffing van het salderen, maar ook om het stroomnet te ontlasten of bij te dragen aan verduurzaming.

Praktische obstakels

Tegelijkertijd lopen veel huiseigenaren tegen allerlei obstakels aan en vindt slechts 31% het gemakkelijk om zonnestroom zelf te verbruiken. Zo geven velen aan de wasmachine of vaatwasser niet overdag aan te kunnen zetten omdat ze dan niet thuis zijn. Slechts de helft kan deze met een timer of op afstand bedienen. Velen willen deze apparatuur ook helemaal niet aanzetten wanneer ze weg zijn vanwege het risico op brand of waterschade. “Sowieso kun je jouw eigen verbruik met zulke huishoudelijke apparaten met slechts zo’n 5% verhogen”, legt Scholte uit.

Hoge kosten

Meer zoden aan de dijk zetten een thuisbatterij of elektrische auto. Maar slechts een minderheid (6% en 23%) heeft deze. Sommigen die wél een stekkerauto hebben, zijn hiermee overdag naar werk. Een meerderheid heeft interesse in slimme apparatuur of een thuisaccu, maar de kosten zijn een punt van zorg. 46% is alleen bereid hierin te investeren als ze hun investering terugverdienen, wat nog onzeker is.

Hulp en realistische verwachtingen

“Zonnepaneeleigenaren willen heel graag, maar in de praktijk is het echt nog niet zo gemakkelijk om veel meer stroom zelf te verbruiken”, zegt Scholte. “Politiek, energieleveranciers en netbeheerders moeten veel realistischer zijn over de mogelijkheden van consumenten op dit gebied.” Hoewel een grote verhoging van het eigen verbruik dus nog toekomstmuziek is, is dit vanaf 2027 wel al noodzakelijk om zonnepanelen aantrekkelijk te houden. “Daarom zijn overgangsmaatregelen nodig zodat zonnepanelen ook in de eerste periode na afschaffing van het salderen blijven lonen.”