Zonnegoed is op donderdag 31 maart uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2022. Het bedrijf ontving in De Basiliek in Veenendaal een cheque ter waarde van 12.500 euro. In het juryrapport wordt Zonnegoed omschreven als een uniek concept met een kringloopgedachte zonder dieren. Bij Joost van Strien en Christiaan Feickens is er geen gebrek aan visie en doorzettingskracht. Hun biologisch-dynamisch bedrijf Zonnegoed is het eerste vegan akkerbouwbedrijf in Nederland. Het concept is erg toekomstgericht.

De focus ligt op de bodem, de basis voor productie. In een uitgekiend bouwplan met luzerne en grasklaver als natuurlijke stikstofbinders zoeken de akkerbouwers naar een balans. Een voedselbos dient als trekpleister voor vogels en insecten, en moet door de centrale ligging de ziektedruk verminderen.

De jury ziet dat Zonnegoed zich laat inspireren, en uitdagend innovatief is. Het bedrijf werkt al 15 jaar met onbereden teeltbedden. Van Strien ontwikkelt met collega’s eigen machines. In de steigers staat een hybride trekker. Sinds 2015 past het bedrijf niet-kerende grondbewerking toe. Over vijf jaar hoopt Van Strien met hun vegan geteelde groente onder het merk No Shit food een prominente rol in het winkelschap te spelen.

Publieksprijs

In de ogen van het publiek is Vers Vleesboerderij Savelkouls de winnaar. Vers Vleesboerderij Savelkouls heeft een cheque van 2.500 euro ontvangen. Het bedrijf kreeg 35% van de stemmen.

De andere genomineerden voor de prijzen waren:

De Zeekraal, Gerben en Jolanda Bakker, schapenhouders met zuivelboerderij in Oosterend (Fr.).

Beemster Valery, Bram, Willem en Cees Francis, akkerbouwbedrijf in Noordbeemster (N.-H.)

Kievit, Sebastiaan Bos, Kievit biologische groentepakketten en tuinbouw in Katwijk (Z.-H.)

Dit is de 26ste editie van de verkiezing Agrarisch Ondernemer van het Jaar. De verkiezing is een initiatief van Boerderij, Groenten & Fruit, Pluimveehouderij en Food & Agribusiness. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met de partners ABN AMRO, Nationale Nederlanden, De Heus en Hardeman Veenendaal.

Kijk voor meer informatie over de prijs, genomineerden en winnaars op: https://www.boerderij.nl/zonnegoed-agrarisch-ondernemer-van-het-jaar-2022