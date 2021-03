Zonnedak Decathlon in Tilburg afgerond: 4 miljoen kWh aan zonne-energie per jaar

In Tilburg heeft KiesZon ​​het zonnedak boven op het nieuwe distributiecentrum van Decathlon afgerond. Het zonne-energieproject werd geplaatst op een gebouw dat eigendom is van een dochteronderneming van Granite REIT. Op het dak zijn in totaal 10.580 zonnepanelen geplaatst. Jaarlijks zal het zonne-energieproject vier miljoen kilowattuur aan zonne-energie produceren.

Granite REIT

Het distributiecentrum is eigendom van een dochteronderneming van Granite REIT, een in Canada gevestigde vastgoedbeleggingsorganisatie die zich bezighoudt met de verwerving, ontwikkeling, eigendom en beheer van logistiek en industrieel vastgoed in Noord-Amerika en Europa. Over duurzaamheid zegt Witsard Schaper, SVP, Hoofd Europa voor Granite REIT: “We streven ernaar duurzaamheid op te nemen in onze acties namens alle betrokken partijen en om zorgvuldig ESG-principes op te nemen in onze portefeuille en zakelijke activiteiten.” Het recent aangelegde zonnedak in Tilburg sluit naadloos aan bij die doelstellingen.

Decathlon

In het magazijn verzorgt Decathlon een groot deel van haar logistieke activiteiten voor de Nederlandse markt. Om hun duurzame doelen te bereiken, werkte Decathlon samen met Granite REIT en KiesZon ​​om tot een ​​overeenkomst te komen waarbij ze vrijwel alle zonne-energie gebruiken die door de panelen op het dak wordt geproduceerd. Dat resulteert in volledig hernieuwbare en lokaal geproduceerde energie voor het Decathlon-magazijn. Roeland Vervloet, duurzaamheidsmanager bij Decathlon Nederland, zegt: “Onze ambitie is om als bedrijf klimaatpositief te zijn in 2030. Het produceren van hernieuwbare energie op onze eigen daken is een grote stap op deze weg.”

KiesZon

De bouw van het zonnedak werd in 2020 gestart door KiesZon, een Nederlands zonne-energiebedrijf met een omvangrijk portfolio. Het zonnedak is onlangs afgerond en op het landelijke net aangesloten. KiesZon ​​plaatste de afgelopen jaren meer dan 500.000 zonnepanelen op Nederlandse daken. Onder die daken bevonden zich drie Decathlon-winkels, in Arnhem, Best en Breda. Erik Versteeg, directielid van KiesZon en verantwoordelijk voor alle B2B activiteiten, is trots op de samenwerking met Granite REIT en Decathlon: “Met dit zonnedak hebben we wederom een succesvolle samenwerking met Decathlon afgerond, en zijn we een nieuw partnership gestart met Granite REIT. We zijn trots dat we beide organisaties hebben geholpen met een maatwerk zonnedak dat de komende decennia duurzame energie produceert.”

Het zonnedak, dat uit 10.580 zonnepanelen bestaat, produceert jaarlijks 4.000.000 kWh aan zonne-energie. Dat is genoeg stroom om, ter vergelijking, meer dan 1.400 gemiddelde Nederlandse huishoudens van elektriciteit te voorzien. De jaarlijkse CO2-reductie is ook indrukwekkend, bijna 2,4 miljoen kg aan CO2 hoeft niet te worden uitgestoten. De impact die het zonnedak heeft zal zowel Decathlon als Granite REIT helpen hun duurzaamheidsdoelen voor de toekomst te behalen.