Tijdens het grote Shopping Awards gala gisteravond 23 maart in Grand Hotel Huis ter Duin werd Zo Schoon tot winnaar uitgeroepen van de DS Smith Sustainability Award vakprijs. NoWa en Zeeman waren de andere genomineerden. Deze duurzaamheidsprijs is een beloning voor grootste verbeterslag op het gebied van duurzaamheid die een bedrijf het afgelopen jaar heeft gemaakt. Zo Schoon maakt milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen die de consument zelf kan aanmaken met water en werkt met navulverpakkingen.

De Shopping Awards zijn opgedeeld in verschillende categorieën. De Publieksprijzen worden bepaald door een combinatie van publieksstemmen en beoordelingen van vakexperts. Daarnaast zijn er een vijftal Vakprijzen rondom actuele e-commerce thema’s zoals logistiek en marketplaces. De winnaars van deze prijzen worden bepaald door een deskundige vakjury, op basis van onder andere de ingediende motivatie.

Zo Schoon

ZO Schoon gaat tegen de gevestigde industrie van schoonmaakproducten in; de manier van het verkopen van schoonmaakproducten wordt helemaal anders bekeken en consumentengedrag wordt hierin meegenomen. Zo wordt het mogelijk om schoon te maken zonder het milieu te vervuilen. Deze bijzondere prestatie beloonde de jury met de DS Smith Shopping Award Sustainability. Het idee van ‘geen afval’ wordt helemaal doorgevoerd, met flessen die een leven lang mee gaan en zonder het onnodig vervoeren van water. ZO Schoon is een ecologisch concentraat waar je zelf water aan toevoegt. Het is aantrekkelijk uitgevoerd en heeft de potentie om heel veel mensen te bereiken. ZO Schoon is in belangrijke mate afhankelijk van online verkopen en voor de retail een lastig product, juist omdat het zo lang meegaat en de flessen niet vervangen hoeven te worden. De jury wil het initiatief daarom graag vooruithelpen.

Bert Groen, oprichter van Zo Schoon: “Wat zijn we trots dat ZO Schoon als eerste écht duurzame schoonmaakmerk door een vakkundige jury wordt beloond met deze fantastische prijs. Tijd om te stoppen met verspilling. Met deze prijs gaan we nog meer mensen bereiken en wordt schoonmaken met ZO Schoon voor iedereen aantrekkelijk, duurzaam en voordelig.”

Jury

De vakjury voor de DS Smith Sustainability Award bestaat uit: Erlend Deckers (TNO), Marieke Eyskoot, Rob van den Dool (Yumeko), Maurits Groen, Remko Berkhout (DS Smith), Nick Vreeswijk (Cycloon) en Folkert van der Molen (Van der Molen Environmental Internet Services).

Remko Berkhout, jurylid namens DS Smith, is erg blij met de innovatieve inzendingen die hij voorbij heeft zien komen. “Met deze jaarlijks terugkerende prijs op de Shopping Awards hoopt DS Smith andere spelers in de e-commerce sector te inspireren om nog meer duurzame stappen te zetten in de transitie naar een meer circulaire economie”.