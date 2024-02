Ongeveer 35% van het restafval in CWZ is eigenlijk recyclebaar. Dat is zonde natuurlijk! Daarom zijn de kinderafdeling en afdelingen neonatologie en verloskunde sinds kort gestart met het gescheiden inzamelen van kinderluiers. Maike Romeijn, regieverpleegkundige neonatologie: ‘Het verraste ons dat CWZ naar schatting elk jaar zo’n 12.500 kilogram kinderluierafval produceert. Dit komt ongeveer overeen met het gewicht van wel drie ambulances!’

Gescheiden inzameling

Deze flinke hoeveelheid afval biedt kansen voor gescheiden inzameling en daarna voor recycling. Iris Hoogveld-de Groot, verpleegkundige kinderafdeling: ‘Op de afdeling zijn Diaper Champs geplaatst, waarin we de kinderluiers hygiënisch en geurloos kunnen inzamelen’. De luiers gaan vervolgens via het milieuplein van CWZ naar de afvalenergiecentrale ARN in Weurt. Daar worden het plastic en organische materiaal bij hoge temperaturen en onder hoge druk van elkaar gescheiden. Het plastic van de luiers is te gebruiken voor nieuwe producten, zoals plantenpotten en banken. En het organische materiaal kan worden verwerkt tot compost en biogas.

Steentje bijdragen

Ilse Pluk, verpleegkundige afdeling verloskunde: ‘Het voelt goed dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de zorg. En wie weet staan er straks in de buitenruimte banken die zijn gemaakt van ‘onze’ kinderluiers. Dat is toch hartstikke gaaf! Ervan uitgaande dat ze niet stinken natuurlijk’, zegt ze gekscherend.

Op de foto Iris Hoogveld-de Groot, verpleegkundige kinderafdeling