Interieur- en standbouwer Gielissen start met het inzamelen van MDF voor hoogwaardig hergebruik. Recycling van MDF was tot kort geleden onmogelijk. ‘Een doorn in ons duurzame oog’, zegt Fred van Dijk, procurement manager bij Gielissen. ‘Door een innovatie van Unilin is dat nu wel mogelijk.’ Daarom brengt Gielissen, met hulp van Renewi, het materiaal vanaf 1 januari 2023 gescheiden naar Unilin om daar een tweede leven te krijgen.

Redden van verbrandingsoven

‘Duurzaamheid staat bij Gielissen hoog in het vaandel. Ook bij mij als inkoper’, vertelt Van Dijk. ‘MDF is op zich een duurzaam product, want het bestaat bijna volledig uit herwonnen hout. Maar omdat de houtvezels zijn verlijmd, kon het materiaal tot voor kort niet opnieuw gebruikt worden. De reststromen gingen de verbrandingsoven in, wat zonde is. Want de CO2 die daarbij vrijkomt, houd je liever in het hout gevangen.’

Gepatenteerde techniek

Door een innovatie van Unilin Panels is het recyclen van MDF nu wel mogelijk. ‘Het hergebruiken van oude MDF is een nieuwe, door ons gepatenteerde techniek’, vertelt Kristof van Hoye van Unilin. ‘Oude platen maken we vochtig en zetten we onder hoge druk, als een soort snelkookpan. Daardoor komen de vezels als popcorn los. We gebruiken die vezels als grondstof voor nieuwe MDF.’ Unilin is het eerste bedrijf ter wereld die dit op industriële schaal kan realiseren.

Terugdringen van reststromen

Om het maximale uit elke houtplaat te halen, is bij Gielissen afgelopen jaren al flink geïnvesteerd. ‘Slimme software combineert opdrachten en weet welke grotere reststukken nog in opslag liggen,’ vertelt Mark Swinkels, teamleider. ‘Maar met onze business, waarin elk project uniek is met vaak uitdagende vormen, is restmateriaal niet te voorkomen. Met de toevoeging van MDF als recyclestroom, en de herinrichting van andere recyclestromen, verwachten wij tot 80% van ons houtafval een tweede leven te kunnen geven.’

Spaanplaat en vurenhout

Afvalverwerker en recyclebedrijf Renewi is ook partner in het pact. ‘Wij zoeken altijd mee naar manieren om waarde uit afval te halen, in plaats van verbranden of storten,’ vertelt Marc Verhaar van Renewi. Voor het inzamelen van MDF zijn extra ophaalpunten in de werkplaats van Gielissen geplaatst. ‘Bij Gielissen halen we spaanplaat en vuren al gescheiden op. Daar komt nu MDF als derde soort bij, van hout dat 100% gerecycled wordt. Hoe vaker we hout kunnen hergebruiken, hoe beter voor het klimaat.’

Duurzame ontwikkelingsdoelen

‘We maken ons bij Gielissen hard voor het verduurzamen van onze eigen activiteiten en de projecten waaraan we werken’, zegt Van Dijk. ‘De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties gebruiken we daarbij als raamwerk. Eén van die doelen is het opzetten van partnerships. Daar zetten we flink op in, want iets als het duurzaamheidsvraagstuk los je niet in je eentje op. Daarom zijn we blij met partijen als Unilin en Renewi, die samen met ons de schouders onder dit onderwerp zetten.’