Zes nominaties Rob Insinger Duurzaamheid Award 2017

De nominaties voor de ‘Rob Insinger Duurzaamheid Award 2017’ zijn bekend. Dat zijn Polygon Nederland B.V., Koers Groep B.V., Larsa Group, Belfor Nederland B.V., 3M Nederland B.V. en Swinkels Glas. Bedrijven, initiatieven, producten en innovaties die een excellent voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid, konden zich in de afgelopen periode opgeven voor de eerste editie van deze award.

Duurzaam Herstel is de organisator van de Award. “Een award heeft altijd een paar jaar nodig om uit te groeien tot een prestigieuze award”, zegt Harry Filon van Duurzaam Herstel. “Of dat lukt hangt echter ook af van de kwaliteit van de inzendingen en wat dat betreft maken we met de eerste editie een vliegende start. Dus we zijn ongelooflijk blij met de inzendingen, die kwalitatief van zeer hoog niveau zijn. Allemaal voorbeelden voor de gehele branche.”

De nominaties in willekeurige volgorde:

Reconditioneringsbedrijf Polygon Nederland B.V. , waarbij het samenstel van activiteiten op gebied van duurzaamheid en MVO een voorbeeld is voor de branche.

De Circulaire Menukaart, ingezonden door Koers Groep B.V. Hierbij biedt men bouw- en renovatie-oplossingen waarbij hergebruik centraal staat bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van vastgoed.

Larsa Group laat zien dat reparateurs van mobiele elektronica (zie beeldfragment boven) inmiddels professionele herstelbedrijven zijn waar kwaliteit en duurzaamheid in het DNA zit. Zo gaan mobieltjes die niet meer geheel hersteld kunnen worden volgens westerse begrippen, naar de derde wereldlanden, waar ze nog prima ingezet kunnen worden.

Belfor Nederland B.V. is genomineerd met de Soot Removal Film. Een techniek waarmee zonder water en chemicaliën, wat anders uiteindelijk ook in het grondwater terechtkomt, rook- en roetschade vakkundig kan worden gereinigd.

De Tinsolate-film van 3M Nederland B.V. is genomineerd vanwege zijn zeer hoge duurzame toepassing. De film (folie) heeft een zeer hoge isolerende werking en levert daarmee grote besparingen op de stook- en aircokosten.

Swinkels Glas laat zien dat duurzaamheid leidt tot het toekomstbestendig maken van de onderneming. Dat dit dus niet het primaat is van grote concerns met een R&D afdeling, maar ook MKB-bedrijven verder kan helpen. Daarom als gidsbedrijf genomineerd voor de award.

De genomineerden staan elk met een promotiefilm op de website van Duurzaam Herstel. Bezoekers aan de website kunnen nu al een stem uitbrengen op hun favoriet. Deze digitale stemming is mogelijk tot en met 6 september. Op 7 september, tijdens het jaarlijkse relatie-event van Duurzaam Herstel in Kijkduin, wordt de winnaar bekendgemaakt. Aan de Rob Insinger Duurzaamheid Award is een geldbedrag gekoppeld dat de winnaar aan een duurzaam of maatschappelijk initiatief of project kan besteden of schenken.