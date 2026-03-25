De motie van GroenLinks-PvdA en ChristenUnie voor een Versnellingsplan Biologische Landbouw is aangenomen. Zij willen dat er 6 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor de regeling ‘Vergroten afzet van biologische landbouwproducten’. Hiermee zet de Kamer een belangrijke stap richting het doel van 15% biologisch landbouwareaal in 2030.

Biohuis juicht deze ontwikkeling van harte toe, omarmt de inzet die de Kamer laat zien en is blij met de brede steun vanuit de Tweede Kamer. Het aangenomen plan moet nog voor de zomer concreet maken hoe de groei van biologisch landbouwgebied kan worden versneld, om daarmee het doel van 15% biologisch areaal in 2030 te halen. Het biedt zowel boeren als tuinders duidelijk perspectief en ondersteuning in hun transitie.

De behandeling van de LVVN-begroting liet eerder al zien dat er breed politiek draagvlak is voor biologische landbouw. Ook het voorstel voor 6 miljoen extra budget voor de Vabiola-regeling (Vergroten afzet van biologische landbouwproducten) is aangenomen. Daarmee wordt de vraagkant van biologische producten versterkt.

Biohuis ziet het aannemen van de voorstellen als een bevestiging dat de Tweede Kamer concreet werk wil maken van een stevigere positie van biologisch in de landbouwsector. Met financiële middelen, minder bureaucratie en stimulering van de vraag vanuit supermarkten kan de biologische sector stevig worden versterkt.

Zo zet de Tweede Kamer de ambitie om biologische landbouw te versterken concreet om in actie. Een positief en veelbelovend signaal voor boeren, consumenten en de sector!