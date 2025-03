TIME en Statista hebben 250 bedrijven geselecteerd die wereldwijd hun impact op het milieu verminderen. De analyse van TIME, in samenwerking met databedrijf Statista, onderzocht de positieve impact, financiële kracht en innovatie van meer dan 8.000 bedrijven die producten, diensten of technologieën ontwikkelen om de impact van menselijke activiteiten op de planeet om te keren. De 250 topbedrijven komen uit meer dan 30 landen op zes continenten; Amerikaanse bedrijven waren goed voor 11 van de top 20. Er staan 6 Nederlandse bedrijven in de lijst. Mosa Meat staat daarbij zelfs in de top 10 (#10). Verder staan Avantium (#19), Lightyear (#70), LeydenJar (#104), dott (#2025) en SolarDuck (#238) op de lijst.

AI, meelwormen, lucht- en ruimtevaart, koolstofafvang: het zijn allemaal innovatieve benaderingen die bedrijven hanteren om de effecten van klimaatverandering te stoppen. De nieuwe analyse van ’s werelds beste greentechbedrijven toont de diversiteit aan organisaties die klimaatverandering bestrijden en de positieve reacties die ze hebben ontvangen van investeerders en klanten.

Nederlandse bedrijven in de lijst

De top 10