S&P Global publiceerde vandaag het ‘Sustainability Yearbook 2022’ waarin opgenomen is welke bedrijven een medaille hebben behaald in de wereldwijde duurzaanheidsranking. Zes Nederlandse bedrijven behaalden een medaille. Signify behaalde goud als best scorende bedrijf in de sector ‘Electrical Components & Equipment’. Zilver was er voor Ahold Delhaize (Food & Staples Retailing), Philips (Health Care Equipment & Supplies) en SBM Offshore (Energy Equipment & Services). Brons was er voor ASR Nederland (Insurance) en KPN (Telecommunication Services). SBM Offshore werd ook vermeld als ‘S&P Global Industry Mover’.

Het Sustainability Yearbook wordt gepubliceerd door S&P Global, de wereldleider op het gebied van kredietbeoordelingen, benchmarks en analyses op de wereldwijde kapitaal- en grondstoffenmarkten, en biedt diepgaande gegevens en inzichten over kritieke bedrijfsfactoren waarbij duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Douglas L. Peterson, CEO en voorzitter van S&P Global, stelt dat duurzaamheid nu de eerste prioriteit is van het wereldwijde bedrijfsleven.

Het Sustainability Yearbook presenteert de bedrijven die tot de top 15 procent in hun sector behoren. Het doel van de index is om beleggers te sturen in de richting van meer duurzame beleggingen. In de editie van dit jaar werden meer dan 7.500 bedrijven in 61 sectoren onderzocht, waarvan er slechts 715 in aanmerking kwamen voor opname in het jaarboek.