Zalando draait proef met Fietskoeriers.nl naar een duurzamere bezorgoptie in Nederland

Zalando, Europa’s toonaangevende online platform voor mode en lifestyle, is een samenwerking aangegaan met bezorgdienst Fietskoeriers.nl in Amersfoort, Nijmegen, Arnhem en Zwolle. Fietskoeriers.nl zijn de fietskoeriers van het platform Cycloon die Zalando-pakketten bezorgen tussen 17.00 en 22.00 uur. Door te kiezen voor bezorging met bakfietsen wordt de zogenaamde ‘last mile’-bezorging volledig CO2-neutraal gemaakt. Op deze manier wil Zalando leveringen duurzamer maken en bijdragen aan het verminderen van het verkeer in en rond steden.

De pilot sluit naadloos aan op de bredere do.MORE duurzaamheidsstrategie van Zalando. In feite zijn de eigen bedrijfsactiviteiten van Zalando, inclusief levering en retouren, sinds 2019 klimaatneutraal. Masood Choudhry, VP Logistics bij Zalando, zegt: “Onze visie bij Zalando is om een ​​duurzaam modeplatform te zijn met een netto positieve impact voor mensen. en de planeet. Deze pilot weerspiegelt onze visie en draagt ​​bij aan onze ambitie om onze klantbeleving in Nederland verder te verbeteren. We zijn verheugd deze samenwerking met Fietskoeriers.nl aan te gaan in geselecteerde steden om onze klanten op de last mile nog duurzamer te bedienen. ”

“We zijn erg trots om samen te werken met Europa’s grootste online modeplatform, want ons doel is om zoveel mogelijk pakketten per bakfiets te bezorgen om leveringen groener en socialer te maken. Bij avondleveringen is de kans ook groter dat de ontvanger thuis is, waardoor de bezorging in de meeste gevallen in één keer kan gebeuren ”, aldus Marieke Snoek, algemeen directeur van Cycloon. “We hopen dat de samenwerking met Zalando andere belangrijke bedrijven zal inspireren om duurzamere keuzes te maken, zodat onze lijst van nu meer dan 30 groene fietssteden die we bedienen ook kan groeien.”

Zalando investeert in haar last mile-dienstverlening door sterke netwerken op te bouwen met lokale partners zoals fietskoeriers.nl. Door middel van projecten met regionale vervoerders die bakfietsen en elektrische voertuigen gebruiken, onderzoekt Zalando nieuwe manieren van milieuvriendelijke bezorging over de laatste kilometer door de ecologische voetafdruk te verkleinen. Met deze pilots krijgt Zalando inzicht in de kansen en uitdagingen van CO2-neutrale last mile-operaties die kunnen worden benut en gedeeld met huidige en toekomstige partners.