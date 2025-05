Yumeko is opnieuw B Corp-gecertificeerd en behaalt dit keer één van de hoogste scores binnen de textielbranche wereldwijd.

B Corp als keurmerk

Business as a force for good – dat is waar B Corp voor staat. Na een strenge en uitgebreide toelatingsprocedure, waarbij wordt gekeken hoe je als bedrijf bijdraagt aan een betere wereld, mag je je B Corp-gecertificeerd noemen. Een predikaat dat merken met trots dragen. Maar het is meer dan een label: B Corp is het bewijs dat we elke dag bouwen aan een eerlijkere wereld.

De hercertificeringsprocedure

Yumeko mag zich sinds begin 2022 B Corp noemen. Daar zijn we erg trots op. Elke drie jaar doorloop je opnieuw het hele certificeringstraject om te laten zien dat je als bedrijf nog steeds bijdraagt aan een eerlijkere en schonere wereld. Voor deze hercertificering hebben we een toegewijd team samengesteld dat zich maandenlang vastbeet in dit behoorlijk complexe proces, inclusief – laten we eerlijk zijn – lange vragenlijsten. Maar dit complexe proces is juist ook erg waardevol: het stimuleert bedrijven om te blijven groeien in de goede richting. Van productieketen tot kantoorteam, geen enkele pijler bleef onaangeroerd. En dat is precies de kracht van B Corp: het is niet alleen een mooi label voor consumenten, maar ook een fijne manier om bedrijven te blijven uitdagen als het aankomt op impact.

Exceptioneel hoog

Inmiddels is het verlossende woord daar: we blijven B Corp-gecertificeerd. En hoe! Met een uitzonderlijke score van 127,6 punten behoren we tot de wereldwijde top binnen de textielbranche. Ter vergelijking: de minimale score om B Corp gecertificeerd te worden is 80 punten. Een gemiddeld bedrijf behaalt er ongeveer 50. In 2022 behaalden we – bij onze eerste certificering – 97,4 punten.

Winnende categorieën

We boekten de meeste vooruitgang in de categorieën ‘Workers’ en ‘Environment’. Binnen ‘Environment’, een pijler die voor ons al sinds onze oprichting centraal staat, boekten we flinke winst.

Yumeko’s Impact Manager Tamara Dekker vertelt daarover: ‘het afgelopen jaar hebben we veel tijd besteed aan het maken van lifecycle assessments voor onze producten, waardoor we nu – voor een groot gedeelte van onze producten – precies weten wat de positieve en negatieve impact is per onderdeel van de keten. Dit inzicht geeft ons de mogelijkheid om gericht actie te ondernemen om onze footprint stap voor stap te verkleinen. Daarnaast hebben we ons meer gefocust op recycling en upcycling. Denk aan het ontwikkelen van vlaggenlijnen en slaapmaskers van snijresten, of reststoffen die we omtoveren tot flanellen pyjama’s.’

Een bedrijf dat werkt aan een betere wereld moet natuurlijk óók goed zorgen voor zijn team. Dit valt onder B Corps ‘Workers’ pijler. We sloten een samenwerking met OpenUp, waardoor al onze teamleden en hun gezinsleden gratis onbeperkt toegang krijgen tot psychologen en lifestylecoaches. Daarnaast introduceerden we een Yumeko handboek, een BHV-team en een externe vertrouwenspersoon.

Deze prachtige score bevestigt opnieuw dat wij pioniers zijn in duurzaam bad- en beddengoed, en daar zijn we enorm trots op.