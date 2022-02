Yokogawa Electric Corporation onthult vandaag de resultaten van haar laatste onderzoek* om meer inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige staat van industriële autonomie in procesproductie. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal fabrikanten dat vooruitgang boekt op het gebied van industriële autonomie duidelijk toeneemt, en dat er een groot bewustzijn is van de verwachte voordelen op het gebied van ecologische duurzaamheid.

Het wereldwijde onderzoek werd uitgevoerd in zeven markten (China, Duitsland, India, Japan, Saoedi-Arabië, Zuidoost-Azië en de VS) onder 534 respondenten van 390 bedrijven in de chemie en petrochemie, biowetenschappen, olie en gas, energieopwekking en hernieuwbare energiebronnen. sectoren van de energiesector.

Belangrijkste inzichten

Wat betreft ecologische duurzaamheid, verwacht 45% van de respondenten dat industriële autonomie een aanzienlijke impact zal hebben en nog eens 36% verwacht een matige impact op het gebied van dynamische energieoptimalisatie, waterbeheer en emissiereductie. Daarentegen verwacht slechts 6% dat industriële autonomie helemaal geen impact zal hebben op ecologische duurzaamheid.

De implementatie van projecten voor industriële autonomie begint steeds sneller te gaan: 51% van de ondervraagde respondenten schaalt nu de implementatie op over meerdere faciliteiten en zakelijke functies en nog eens 19% meldt dat ze zijn geïmplementeerd in ten minste één faciliteit of zakelijke functie.

Hoewel productiviteitsverbeteringen in productie- en productieprocessen naar verwachting de komende drie jaar het hoogste rendement op investering (ROI) in digitale transformatie zullen opleveren – met 31% als eerste en nog eens 20% als tweede – gezondheid, veiligheid en milieu komt naar voren als een belangrijk ROI-gebied, waarbij 26% het als eerste (13%) of als tweede (13%).

Met de aanhoudende COVID-19-pandemie vormt het vergroten van de mogelijkheden voor externe operaties een sleutelfactor in industriële autonomie. Uit het onderzoek blijkt dat een derde (33%) van de fabrikanten externe operaties heeft geïmplementeerd op afzonderlijke locaties en 31% heeft geïmplementeerd op meerdere locaties in verband met industriële autonomie.

Leidinggevenden op C-niveau spelen een sleutelrol bij autonome planning op fabrieksniveau, waarbij de respondenten van de enquête zeggen dat de Chief Executive Officer (38%), Chief Technical Officer (34%) en Chief Information Officer (31%) de belangrijkste finalisten zijn. besluitvormers. Deze besluitvormers worden ondersteund door technische professionals op hoog niveau, waarbij 43% zegt dat de Chief Digital Officer significante invloed heeft op beslissingen over autonomie op fabrieksniveau.

“Het is verheugend om uit ons laatste onderzoek te zien dat ecologische duurzaamheid een gebied aan het worden is waarop de verschuiving van industriële automatisering naar industriële autonomie, die we IA2IA noemen, naar verwachting een aanzienlijk positief effect zal hebben”, legt Tsuyoshi Abe, senior vice-directeur uit. president en hoofd van het Marketing Headquarters bij Yokogawa Electric. “Over het algemeen geeft ons onderzoek echter ook aan dat een van de grootste uitdagingen bij het implementeren van industriële autonomie het ontbreken van een duidelijke routekaart is, waarvan bijna de helft dit als hun belangrijkste uitdaging beschouwt. Dit onderstreept het belang van een gedefinieerde routekaart naar industriële autonomie en het vinden van de juiste partner om deze te ontwikkelen.”

* De “Global End-user Survey on the Implementation of Industrial Autonomy” werd namens Yokogawa uitgevoerd door onderzoeksbureau Omdia in september 2021 onder 534 respondenten van 390 bedrijven in zeven wereldwijde markten: China, Duitsland, India, Japan, Saoedi-Arabië, Zuidoost-Azië en de VS. De respondenten waren fabrikanten/eindgebruikers, OEM’s en systeemintegrators in de sectoren chemie en petrochemie, life sciences, upstream en midstream olie en gas, raffinage, energieopwekking en energieopwekking met hernieuwbare energie. De respondenten van het onderzoek waren in IT-beheer, operations/project/plant management en corporate management.