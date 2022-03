Jord Producers, gebaseerd in Nebraska, werd onlangs aan de productieportfolio van het Ÿnsect toegevoegd, waardoor ze de grootste meelwormproducent van Noord-Amerika worden. Aan de basis hiervan ligt de introductie van Ÿnsect op de Amerikaanse markt in november 2021, toen ze bekendmaakten dat ze voor de toevoer gingen zorgen van hoogwaardige eiwitten voor Pure Simple True LLC, een start-up in Seattle (Washington) die luxe hondenvoer van topkwaliteit verkoopt onder het merk Bernie’s. Ÿnsect heeft sinds 2017 ook een productielocatie in Nederland.

Met haar grootste ‘vertical farm’ in Frankrijk transformeert Ÿnsect meelwormen van buffalokevers en meeltorren tot hoogwaardige, duurzame en eersteklas voedingsingrediënten voor huisdieren, vissen, planten en mensen. Dankzij een kapitaalinbreng van meer dan 500 miljoen dollar van gerenommeerde investeringsfondsen, banken en openbare instellingen, exporteert Ÿnsect haar producten wereldwijd.

De overname van Jord Producers, een van de grootste meelwormproducenten in de Verenigde Staten, weerspiegelt niet alleen Ÿnsects voortdurende expansie op de Amerikaanse markt, maar het is ook hun intrede op de markt van kippen die thuis worden gehouden. De stijging van deze markt is aanzienlijk, omdat tijdens de pandemie Amerikanen vaker thuis bleven en kippen gingen houden. Een Amerikaanse markt die tegen 2026 wel eens goed zou kunnen zijn voor maar liefst 400 miljoen dollar, volgens een recente studie van adviesbureau Arthur D. Little.

De afgelopen twee jaar steeg het aantal Amerikanen die kippen gingen houden tot ongeveer 26 miljoen (8% van de populatie), waardoor ze niet alleen nieuwe huisdieren hebben, maar ook elke dag van verse eieren kunnen genieten en hun tuinen vrij van ongedierte kunnen houden. Studies door Emerton toonden aan dat meelwormen de favoriete insecten zijn van eigenaren die kippen houden: 82% verkiezen meelwormen boven andere insecten. Recente proeven door Ÿnsect toonden aan dat ook de eieren groter geworden zijn. Ÿnsect kijkt ernaar uit om haar hoogwaardige producten voor deze markt onder haar eigen merknaam aan te bieden.

Cheryl Powers, CEO van Jord Producers: “Nadat we Jord Producers in de afgelopen vier jaar van nul af hebben opgebouwd, zijn we experts geworden in het kweken en verdelen van levende en gedroogde larven op de markt van kippen die thuis worden gehouden. We zijn ontzettend blij om voortaan deel uit te maken van de Ÿnsect-familie en we zijn ervan overtuigd dat dit ons zal helpen om de productie van hoogwaardige meelwormen – iets waar we intensief mee bezig zijn – naar een nog hoger niveau te tillen.”

Antoine Hubert, CEO en mede-oprichter van Ÿnsect vertelt: “We zijn heel blij met onze aanwezigheid in de Verenigde Staten, een ontzettend belangrijke markt, terwijl we wereldwijd verder uitbreiden. Als invloedrijk bedrijf staan duurzaamheid en ondersteuning van het milieu bovenaan op onze agenda. We zijn heel erg onder de indruk van Cheryls ondernemerschap, een pionier binnen de sector in het hart van de Amerikaanse Midwest. Ze is mede-oprichtster van Jord Producers in de beste landbouwregio van de VS, waardoor het bedrijf lokaal en makkelijk toegang heeft tot allerlei grondstoffen. Voor ons was dit dus een logische keuze.”

Meelwormen, zoals die bij Jord geproduceerd worden, bieden enorme voordelen voor zowel vee als huisdieren: een zeer hoog eiwitgehalte (72% eiwit), goed verteerbaar, hypo-allergeen en met het potentieel om huidziekten te verminderen. Meelwormen bezitten alle aminozuren die een kip nodig heeft voor een optimale ontwikkeling. De toevoeging van meelwormen in kippenvoer wordt gelinkt aan een betere gezondheid, minder ziekteverwekkers en een verbeterde weerstand tegen stress.

Met de overname van Jord Producers in Nebraska groeit het productieportfolio van Ÿnsect uit tot drie ‘vertical farms’ en één broederij. Door de integratie van Jord Producers kan Ÿnsect haar productie van meelwormlarven aanzienlijk opschroeven en maakt het tevens de weg vrij voor een verdere uitbreiding op de markt van huisdierenvoer met ingrediënten zoals eiwitmeel en eiwitolie, waarvan de productie in de nabije toekomst wellicht zal worden goedgekeurd in Noord-Amerika.

Door ingrediënten van Ÿnsect te gebruiken, in de plaats van andere eiwitten voor dierenvoer, kunnen voedingsproducenten 98% minder land gebruiken en 45% minder hulpbronnen dan in de traditionele veehouderij. Bovendien zet Ÿnsect zich in voor een duurzame productie. Het bedrijf kiest met haar nieuwe ‘vertical farms’ voor een kringloopeconomie en creëert waardeketens die volledig zijn afgestemd op de Overeenkomst van Parijs/COP21, het +1,5°C scenario en het EU-doel Fit for 55.

Over Ÿnsect

Ÿnsect is wereldleider op het vlak van natuurlijke eiwitten afkomstig van insecten en de productie van natuurlijke meststoffen. Ÿnsect werd in 2011 opgericht in Parijs (Frankrijk) door wetenschappers en milieuactivisten en is een Next40 en B Corp gecertificeerd bedrijf. Het transformeert insecten in hoogwaardige premium voedingsingrediënten voor de volledige voedselketen: planten, vissen, vee, huisdieren en mensen. Vanuit haar speciaal daarvoor ontworpen en ultramoderne productiebedrijven biedt Ÿnsect een biologische en duurzame langetermijnoplossing voor de toenemende consumptie van eiwitten en planten. Ÿnsect maakt gebruik van baanbrekende technologieën die beschermd worden door 349 patenten voor de productie van meelwormen afkomstig van buffalokevers en meeltorren in sterk geautomatiseerde ‘vertical farms’, waardoor een waardeketen gecreëerd wordt in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs/COP21, het +1,5°C scenario en het EU-doel Fit for 55. Ÿnsect werkt reeds vanuit twee productiebedrijven: één in Dole in Frankrijk (sinds 2016) en één in Nederland (sinds 2017), maar bouwt momenteel aan een derde productie-unit, de grootste ‘vertical farm’ ter wereld in het Franse Amiens, dat op termijn 200.000 ton ingrediënten kan produceren. Dit bedrijf, dat momenteel werk biedt aan 260 personen, groeide uit tot een waarde van ongeveer 450 miljoen dollar dankzij belangrijke investeringsfondsen, banken en openbare instellingen wereldwijd, en exporteert haar producten over de hele wereld.