YB brengt zes plantaardige ‘yoghurts’ op de markt

YB by Yoghurt Barn gaat vanaf september plantaardige producten verkopen aan landelijke supermarktketens en foodservice partners in Nederland en België. Hiermee brengt ze haar ervaring van miljoenen gasten in de horeca nu naar de consument thuis en onderweg. YB brengt direct een zestal producten op de markt, allen B Corp certified en met positieve impact op het klimaat.

Na haar recente naamswijziging en focus om plantaardig eten voor iedereen lekker en toegankelijk te maken, is dit de volgende stap. Oprichters Wouter en Esther Staal zien grote kansen om hun ervaring en merknaam breder in de markt te zetten. Daarom worden vanaf week 38 vier producten voor on the go (catering, petrol & fastservice horeca) en twee supermarktproducten gelanceerd. Twee YB Soya Specials in de smaken Aardbei en Perzik & Abrikoos met eigen receptuur granola en twee varianten YB Overnight Oats; Natural en Cacao. Deze laatste twee varianten komen er ook in grootverpakking voor retail. Het missie-gedreven bedrijf heeft meteen al grootschalige landelijke distributie in de retail en komt zelfs bij meerdere partners in België in het schap. Einde jaar zullen er rond de 2.000 verkooppunten zijn gerealiseerd.

Vegan proof & approved by non-vegans



YB CEO, Wouter Staal geeft aan: “We hebben jarenlange ervaring met het maken van de lekkerste plantaardige combinaties. En die zijn er volgens ons gewoon nog te weinig buiten de Barns om. Onze Overnight Oats bijvoorbeeld, is zo’n vier jaar geleden als enthousiast idee van een Barnista ontstaan en is uiteindelijk een enorm succes geworden. We hebben de receptuur één op één opgepakt vanuit de Barns en daar een geschikte producent bij gevonden. We zien enorme kansen in deze nieuwe categorie van ontbijtproducten en gezonde tussendoortjes, qua hoeveelheid smaken en verpakkingen en in het binnenland en buitenland. Als je het geproefd hebt ben je om! We zien dit als veel meer dan een zuivelvervanger, het spreekt een veel bredere doelgroep aan.” YB belooft feel good food met een positieve impact en ziet enorme kansen in gezond en lekker eten, waarbij duurzame keuzes en daarmee plantaardige voeding voorop staan. De ervaring en dagelijkse feedback met hun miljoenen gasten geeft YB gedegen kennis om deze producten succesvol naar foodretail en -service te brengen.

Nieuw hoofdstuk



“Alle producten zijn naast plantaardig ook klimaat positief. Ook hier meten we onze gehele impact (Life-Cycle-Analysis via CarbonCloud), leggen we de nadruk op reductie en de rest wordt via onze partner Trees for All overgecompenseerd zodat elke consumptie een positieve impact heeft. Daarnaast hebben alle producten Nutriscore A, zijn ze gluten- en nootvrij en de overnight oats zelfs zonder geraffineerde suikers een bron van vezels en eiwitten. We willen onze feel good food belofte in alles doorzetten.”

Unieke combinatie



YB gaat de dertien Barns actief inzetten bij de promotie van haar producten en duurzaamheid speelt ook hier weer een grote rol. Zo kan iedereen in de supermarkt of onderweg een unieke QR scannen, deelnemen aan de YB loyalty en meesparen voor gratis koffie tot high tea of deze punten inzetten om samen met ons bomen te planten. Ook kunnen de retail cups in de Barns ingeleverd worden, waarbij men direct korting krijgt op het horeca-product en de cup hergebruikt wordt. Wouter vult aan: “We bevinden ons in een unieke positie om onze fans via hun lokale supermarkt nu ook thuis van YB te laten genieten. En andersom krijgen we de kans om nieuwe consumenten naar de Barns te trekken voor de ultieme YB beleving. We kunnen niet wachten om beide onderdelen aan elkaar te koppelen in dit spannende nieuwe hoofdstuk van YB.”

Over YB



YB, opgericht in 2012, is een Nederlands missie-gedreven bedrijf waar the planet’s favourite healthy pleasure voorop staat. Sinds 2020 opereert zij geheel klimaat positief, waarbij elke gast een positieve bijdrage heeft aan het klimaat. Zij kunnen terecht bij 13 eigen Barns in de grotere binnensteden, stations en Schiphol Airport voor de YB belofte van feel good food with a positive impact. YB is certified B Corp.