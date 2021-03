Yarrah Organic Petfood lanceert volledig recyclebare verpakking

Yarrah Organic Petfood introduceert als eerste Nederlandse producent van biologisch honden- en kattenvoer recyclebare verpakkingen. Vanaf april zijn alle droogvoerverpakkingen gemaakt van mono-plastic. Hierdoor zijn de zakken volledig recyclebaar. Ook heeft Yarrah de receptuur van de producten verbeterd, zodat de voeding nog beter aansluit op de behoeften van het dier.

Met de overstap naar recyclebare zakken is Yarrah één van de eerste in de diervoeding branche. De nieuwe zakken van de twee Yarrah-merken, Yarrah en DANO, liggen vanaf april in de winkels. “Wereldwijd worden er jaarlijks miljoenen vervuilende plastic zakken verbrand”, vertelt Bas van Tongeren, CEO van Yarrah Organic Petfood. “Met volledig biologische producten belasten we de planeet al zo min mogelijk, maar ook de verpakking speelt natuurlijk een rol. Door te kiezen voor materiaal dat verwerkt kan worden tot nieuwe plastic producten, maken we ons assortiment nog duurzamer.”

Mono-plastic

Yarrah verpakt het droogvoer bewust in mono PE, ofwel plastic dat uit één soort bestaat en daardoor volledig recyclebaar is. “In onze zoektocht naar een betere verpakking hebben we alle opties onderzocht. Voor ons is mono-plastic de allerbeste keuze. Veel mensen denken bij duurzaam meteen aan papier, maar daar kleven nadelen aan. Er is bijvoorbeeld een plastic coating nodig aan de binnenkant, wat de opties voor hergebruik sterk vermindert”, legt Van Tongeren uit. “Ook kiezen we niet voor biologisch afbreekbaar plastic, want dit verteert lang niet altijd helemaal op de composthoop en kan dan microplastics achterlaten. Gelukkig kunnen afvalverwerkers onze nieuwe zakken omsmelten en het zo een nieuw leven geven.”

Uitdaging

Inmiddels verpakt Yarrah bijna alle producten duurzaam. Alleen de verpakkingen van de maaltijdzakjes zijn nog niet honderd procent herbruikbaar. “We werken hard aan de ontwikkeling van circulaire maaltijdzakjes die lang houdbaar zijn. Wij willen namelijk geen duurzame zakjes lanceren die snel over datum raken. Dat zorgt alleen maar voor meer afval, omdat consumenten het voer dan eerder weggooien. Het is een mooie uitdaging om hier een oplossing voor te vinden, maar het gaat ons lukken. Daar ben ik van overtuigd!”

Receptuur

Behalve verpakkingen heeft Yarrah in nauwe samenwerking met diervoeding wetenschappers de receptuur van twaalf producten verbeterd op basis van de nieuwste gezondheidsinzichten. Zo is het eiwit- en vetgehalte in de producten nog verder geperfectioneerd. De productie hiervan is al begonnen. Van Tongeren: “De gezondheid van honden en katten staat bij ons voorop. Doordat onze producten zuiver zijn en geen pesticiden bevatten, zijn de voedingswaarden hoog en, niet onbelangrijk, lekker!”

Over Yarrah