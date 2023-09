Xella Nederland zet een belangrijke stap richting duurzaamheid door een samenwerking met de Circular Plastic Alliance, de bouwmaterialenhandel, aannemers en afbouwers. Als eerste bouwproducent in Nederland vervangt Xella de traditionele houten pallets door pallets van gerecyclede kunststof. Deze zijn via een RFIDchip overal te volgen en kunnen door middel van een retournamesysteem met blockchaintechnologie telkens opnieuw worden ingezet.

Volgens een onderzoek van Hibin, de brancheorganisatie van alle bouwmaterialenhandelaren in Nederland, is de houten pallet de meest voorkomende herbruikbare primaire grondstof in het bouwafval. Tijdens de door Hibin georganiseerde initiatiefbijeenkomst Circulaire Verpakkingen presenteerde Xella Nederland vandaag een duurzaam initiatief als oplossing voor dit probleem. Het bedrijf vervangt als eerste grote producent in de bouw de houten pallets door recyclebare pallets van kunststof. De pallets worden middels een digitaal retournamesysteem op de bouw opgehaald en hergebruikt. Volgens Ad Blokker, programmamanager bij Hibin, wordt hiermee de administratieve last van de bouwmaterialenhandel verminderd. “Dat is winst, want ons

proces hoeft niet te veranderen, de administratie vermindert en het eindresultaat is veel duurzamer.”

Niet wachten op wetgeving

Onderzoek toont aan dat Xella jaarlijks 70 ton CO2-uitstoot bespaart door over te schakelen op kunststof pallets. Volgens Jeroen van Heerwaarden, commercieel directeur van Xella, toont het Vurense bedrijf hiermee haar duurzaamheidsambitie. “We wachten niet op wetgeving of op andere partijen om uit te vinden hoe we stappen kunnen maken. We nemen als Xella onze verantwoordelijkheid en nemen het initiatief om voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. We investeren heel bewust in bijvoorbeeld transparante verpakkingsfolie met minimale bedrukking, maar nu dus ook in retourpallets van recyclebare kunststof.”

Doorgetest product

De productie en volledige logistiek van deze recyclebare kunststof pallets is in handen van Circular Plastic Alliance. De organisatie streeft naar een gesloten circuit van duurzame verpakkingen. Zij heeft hiertoe diverse projectgroepen geïnitieerd van bedrijven met eenzelfde visie op ondernemen en duurzaamheid. In een daarvan heeft Xella twee jaar terug het initiatief genomen om de haalbaarheid van de kunststof pallet te onderzoeken. Volgens Johan Thans, Director van Circular Plastic Alliance is daaruit een kunststof alternatief ontstaan voor de traditionele houten verpakking. “We hebben met Xella diverse pilots gedraaid zodat er nu een volledig doorgetest product ligt dat met gemak 3.500 kg belasting kan doorstaan, buiten kan liggen en de werkzaamheden op de bouw weerstaat. Bovendien hebben we een uniek logistiek concept met retourname en kwaliteitscontrole waardoor Xella telkens opnieuw over goede pallets beschikt die voortdurend kunnen worden hergebruikt.”

Winst

Om de effectiviteit van de pallets in de praktijk te bewijzen, werkt Xella samen met enkele aannemers in een reeks van pilotprojecten. Daarna volgt verdere uitrol in de markt. Van Heerwaarden: “We zijn overtuigd van het product en de positieve impact die het heeft. In de pilot die we nu gaan draaien met de aannemerij en daarna met onze afbouwers, zullen we aantonen dat de processen op de bouw niet hoeven te wijzigen, maar dat aantoonbare duurzame winst kan worden behaald. De nestbare kunststof pallets nemen zestig procent minder ruimte in, zijn eenderde lichter in gewicht, gaan 3 tot 5 keer langer mee en dienen na hun volledige levensduur als grondstof voor een nieuwe pallet. Dit willen we digitaal kunnen aantonen in een verbeterde duurzaamheidsscore op de projecten van onze klanten.”