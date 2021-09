X Shore sluit deal met Natural Yachts om voor het eerst elektrische snel varende boten op de Nederlandse markt te brengen

X Shore, het Zweedse technologiebedrijf achter een game-changing generatie van volledig elektrische ‘connected’ boten, kondigt vandaag een deal aan met Natural Yachts (www.naturalyachts.com), het Nederlandse familiebedrijf met meer dan vijftien jaar ervaring in elektrische aandrijvingen en maritieme energiesystemen, waarmee de Eelex 8000 de eerste elektrische planerende boot wordt die commercieel beschikbaar komt op de Nederlandse markt.

CO2-neutraal op het land en op het water

Met de missie om in Nederland in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn vordert de auto-industrie gestaag, daarentegen moet op het water nog veel vooruitgang worden geboekt. Door een gedeelde visie om van de maritieme technologie-industrie een door elektriciteit aangedreven sector te maken, gebaseerd op duurzaamheid en innovatieve technologie, vormt deze deal tussen Natural Yachts en X Shore een belangrijke stap in de richting om dit doel te bereiken. Door de Eelex 8000 op de markt te brengen, kan Natural Yachts voldoen aan de toenemende vraag naar moderne, snelle elektrische boten bij de steeds meer milieubewuste consument. De Eelex 8000 is gemaakt in Zweden en is 100% elektrisch; produceert geen uitlaatgassen en geluid, waardoor de impact op de waterwegen en het zeeleven minimaal is. Kenmerkend zijn ook een eigen mobiele en smartwatch-app, die de boot ontgrendelt en inschakelt zodra deze binnen bereik is, slimme overboord detectie, geo-fencing software en een innovatief ontwerp.

Met meer dan 15 jaar ervaring in elektrische aandrijvingen en maritieme energiesystemen voor zeilen motorjachten in Nederland, biedt Natural Yachts de expertise en passie om de Eelex 8000 te introduceren, een bredere doelgroep aan te spreken en comfortabel en schoon varen toegankelijker te maken.

In een reactie op de samenwerking zei Jenny Keisu, CEO van X Shore: “Ons belangrijkste doel is een toekomst waarin elke boot elektrisch is. Nu de belangstelling voor duurzaamheid en e-mobiliteit in heel Europa en de rest van de wereld toeneemt, stellen samenwerkingen als deze ons in staat om echte veranderingen in de maritieme industrie teweeg te brengen door samen te werken met gelijkgestemde individuen en bedrijven buiten onze thuismarkt. Het Natural Yachts team deelt onze passie voor het vergroten en verrijken van de e-boot markt in Centraal Europa en we kijken er naar uit om deze samenwerking met hen aan te gaan.”

Jurjen Poorting, CEO van Natural Yachts, voegt hieraan toe: “Dit partnerschap biedt een unieke kans voor ons om volledig elektrische planerende boten op de Nederlandse markt te brengen in een tijd waarin de vraag naar elektrische en moderne jachten toeneemt. De introductie van de Eelex 8000 en zijn opvallende ontwerp op onze markt zal ook bijdragen aan onze missie om CO2-neutraliteit in de watersport industrie te bereiken.”

Over de Eelex 8000

De Eelex 8000 wordt gebouwd in Stockholm, Zweden, is 8 meter lang en heeft een topsnelheid tot 55+ km/u, een kruissnelheid van 37 km/u en een acceleratie van 0-37 km/u in 4,2 seconden. De boot legt een afstand af tot 185 km bij lagere snelheden en met behulp van een DC snel lader kan de boot van 0-100% worden opgeladen in twee en een half uur, of zes uur op 32A. X Shore maakt gebruik van de veilige lithium-ion batterij – vergelijkbaar met die in elektrische auto’s.

Over X Shore

X Shore is in 2016 opgericht door een van de bekendste ondernemers van Zweden, Konrad Bergström. X Shore is gebaseerd op drie pijlers; design, duurzaamheid en technologie. Sinds de oprichting heeft X Shore meerdere prijzen gewonnen voor het ontwerp van haar boten, waaronder de prestigieuze Duitse Innovation Award, en de ‘People’s Choice’ award bij Zweden’s Grand Award of Design in 2020. In april 2021 kondigde X Shore een financieringsronde van 15 miljoen euro aan, geleid door Team Europe (www.teameurope.net), de technologieholding van de op mobiliteit en schone energie gerichte Europese ondernemer, investeerder en oprichter van Delivery Hero, Lukasz Gadowski – naast andere personen met een achtergrond in elektrificatie.

Over Natural Yachts

Natural Yachts, gevestigd in Heeg, is in 2019 opgericht door CEO Jurjen Poorting. Het bedrijf biedt een lijn van zero emissie, brandstofcel-aangedreven jachten, waaronder een luxe 12 meter motorjacht, de Northman 1200 Electric, en een 9 meter motorjacht, de Nexus Revo 870 Electric. Electric Ship Facilities (www.electricshipfacilities.com), ook een bedrijf van CEO Jurjen Poorting, is de systeemintegrator van Natural Yachts en installeert de elektrische voortstuwing en zero emissie maritieme energiesystemen in de jachten. In 2020 werd Natural Yachts uitgeroepen tot de unanieme winnaar van de Boot van het Jaar – Start-up Award.

Ervaar de X Shore Eelex 8000

Natural Yachts presenteert vanaf september voor het eerst de X Shore’s Eelex 8000 in Nederland. Via de website www.naturalyachts.com is het mogelijk om in te schrijven voor een persoonlijk bezoek in Heeg om kennis te maken met de Eelex 8000.