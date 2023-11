Op 7 december 2023 wordt de internationale jongerenorganisatie ‘World’s Youth for Climate Justice’ onderscheiden met de Youth Carnegie Peace Prize. De wereldwijde jongerenbeweging ontvangt de prijs voor haar toegewijde strijd tegen de klimaatcrisis door middel van internationaal recht en voor het bepleiten van klimaatrechtvaardigheid.

Volgens Aoife Fleming, voorzitter en medeoprichter van World’s Youth for Climate Justice, is er een duidelijke samenhang tussen milieubescherming en vrede of, met andere woorden, er is een verband tussen de opwarming van de aarde en het ontstaan van conflicten: “De klimaatcrisis vormt een wereldwijde bedreiging voor onze vrede en veiligheid. De opwarming van de aarde veroorzaakt voedselschaarste, miljoenen mensen raken ontheemd en de spanningen in de nu al kwetsbare samenlevingen nemen toe.”

World’s Youth for Climate Justice is de wereldwijde zusterorganisatie van de Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC), die in 2019 is opgericht door 27 rechtenstudenten om aandacht te vragen voor de stijgende zeespiegel en voor de bedreiging van eilanden in de Stille Oceaan zoals Vanuatu. De jongerenbeweging is wereldwijd bekend omdat ze zich jarenlang heeft hard gemaakt voor een ‘advisory opinion’ van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) over klimaatrechtvaardigheid. Op 29 maart 2023 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de historische resolutie aan waarin het gerechtshof wordt gevraagd een advies uit te brengen over de verplichtingen van staten ten aanzien van klimaatverandering.

Inzendingen voor de Youth Carnegie Peace Prize kwamen vanuit de hele wereld en de jury was onder de indruk van de inzet van jonge vredestichters. Na beoordeling van alle video-inzendingen werd de World’s Youth for Climate Justice geselecteerd als winnaar van de jongerenprijs 2023. De jury verklaart: “Deze jongerenbeweging is een heel goed voorbeeld hoe jongeren internationaal kunnen samenwerken en een verschil kunnen maken. Dat de goed doordachte acties en strategieën van deze jongeren gebaseerd zijn op internationaal recht, blijkt uit hun publicaties zoals het ‘Youth Climate Justice Handbook’. Dit handboek presenteert juridische argumenten om partijen te helpen bij het indienden van standpunten bij het gerechtshof en om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de stem van jongeren tijdens de hoorzittingen. World’s Youth for Climate Justice doet diepgaand onderzoek, creëert bewustzijn en lobbyt voor initiatieven. De leden van deze jongerenorganisatie hebben een voorbeeldfunctie en we hopen dat hun moed en overtuiging jongeren over de hele wereld zal inspireren.”

Youth Carnegie Peace Prize

De Carnegie Stichting, eigenaar en beheerder van het Vredespaleis, en de Youth Peace Initiative reiken elke twee jaar de Youth Carnegie Peace Prize uit om best practices van jonge personen of jongerenorganisaties te verzamelen en in de schijnwerpers te zetten. De prijs erkent het werk van jonge vredestichters en wil anderen aanmoedigen om hun eigen projecten op te starten. In 2021 won Rhea Mahanta met haar Peacebuilding Project uit India de Youth Carnegie Peace Prize.

Prijsuitreking

De Youth Carnegie Peace Prize wordt op donderdag 7 december 2023 officieel uitgereikt aan de World’s Youth for Climate Justice. De prijsuitreiking vindt plaats in de Grote Rechtszaal in het Vredespaleis en kan live online worden gevolgd.

Foto: Mert Kumru, World’s Youth for Climate Justice, voor het Vredespaleis