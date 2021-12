Worldfavor vormt een strategische alliantie met Aztec Group

Partner



Worldfavor, een wereldwijd duurzaamheidsplatform dat bedrijven in staat stelt duurzaamheidsdata te ontsluiten, beheren en delen, gaat samenwerken met de Aztec Group, een vooraanstaande aanbieder van beleggingsfondsen en zakelijke diensten.



Worldfavor is een wereldwijd SaaS-platform voor duurzaamheid. Het platform digitaliseert en automatiseert de verzameling, berekening, samenvoeging en visualisatie voor analyse en rapportage van ESG-gegevens. Beleggingsfirma’s gebruiken Worldfavor’s Sustainable Investments oplossing om inzicht te krijgen en processen te optimaliseren voor ESG-waarderingen en te voldoen aan de eisen van een breed scala aan erkende duurzaamheidskaders en -richtlijnen.

De Aztec Group is een bekroonde onafhankelijke aanbieder van beleggingsfondsen en zakelijke diensten. Het heeft ruim 1.100 medewerkers in dienst die actief zijn in Guernsey, Jersey, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het concern specialiseert zich in alternatieve investeringen en beheert ruim 440 miljard euro, 450 fondsen en 4.500 entiteiten voor een breed scala in klanten. Dit omvat alle belangrijke investeringscategorieën, van privaat vermogen en venture capital tot onderhandse leningen, vastgoed en infrastructuur.

Vanaf december vormen de bedrijven een strategische alliantie die de basis zal leggen voor betere ESG- prestaties en duurzame bedrijfsgroei. De alliantie met Worldfavor wordt ondersteund door de diepgaande expertise van Aztec Group in alternatieve activaklassen en duurzaamheid in het bedrijfsleven en zal duurzame waarde creëren door uitzonderlijke ESG-prestaties.

De alliantie tussen Worldfavor en Aztec zal fondsprofessionals in staat stellen om inzicht te krijgen in de impact van hun portefeuille, diepere inzichten te verwerven, sneller te handelen, risico’s te beperken en gedurfde investeringsbeslissingen te nemen die groei op lange termijn stimuleren.

Adreas Liljendahl, CEO bij Worldfavor: “Worldfavor is opgericht om het beste platfom te zijn het delen van, toegang krijgen tot en het verkrijgen van inzichten uit ESG-informatie van bedrijven. Onze missie is om van duurzaam ondernemen de norm te maken. Hiervoor bieden we oplossingen om duurzaamheid te versnellen door de waardeketen heen – van investeerders tot bedrijven en hun verregaande supply chains. We zijn erg trots op deze lange termijn, strategische alliantie met Aztec Group die fondsbeheerders en investeerders in staat zal stellen om voorop te blijven lopen en duurzame groei te realiseren door middel van uitzonderlijke ESG-prestaties. ”

De samenwerking tussen Worldfavor en Aztec Group gaat van start op 1 december. De alliantie tussen de bedrijven is in eerste instantie gericht op Worldfavor’s Sustainable Investments oplossing, die provate-equity en venture capital bedrijven helpt om gemakkelijk de duurzaamheidsprestaties van hun investeringen te volgen en te verbeteren.

James Gow, chief client officer bij de Aztec Group: “Transparantie op het gebied van duurzaamheid groeit in rap tempo uit tot een van de belangrijkste aspecten voor onze klanten. De regelgeving is daar duidelijk een drijvende kracht achter. Maar we horen ook van klanten dat dit een reactie is op de groeiende verwachtingen van beleggers om hun eigen ESG-ambities ontwikkelen en zo de groei van hun beleggingsportefeuilles op de lange termijn te waarborgen. De alliantie met Worldfavor zal hen in staat stellen de impact van hun portefeuilles beter te begrijpen en sneller tot belangrijke inzichten en besluiten te komen.”

Over Worldfavor

Worldfavor is een duurzaamheidsplatform dat organisaties wereldwijd in staat stelt om eenvoudig toegang te krijgen tot gegevens, deze te delen en te gebruiken om inzichten te verkrijgen en duurzame actie mogelijk te maken – intern en via verregaande waardeketens. Het platform helpt zijn groeiende netwerk van meer dan 20.000 organisaties om hun impact te begrijpen, actie te ondernemen en veerkrachtig te blijven. De verschillende oplossingen van Worldfavor stellen haar klanten in staat om eenvoudig allerlei duurzaamheidsgegevens te beheren, impact te traceren, portfoliobedrijven op te volgen, te voldoen aan de EU Taxonomy, risico’s te verminderen en een duurzame toeleveringsketen te realiseren. Het duurzaamheidsplatform Worldfavor werd voor het eerst uitgebracht in 2016 met de missie om duurzaam ondernemen de norm te maken. Achter Worldfavor zit een groep zeer gepassioneerde mensen met een droom om een wereld vorm te geven waarin mens, planeet en economie samen gedijen.

Over de Aztec Group

