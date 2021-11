Worldfavor introduceert Worldfavor Transparency en het Transparency Initiative

Het duurzaamheidsplatform Worldfavor maakt gebruik van de laatste technologie om bedrijven, investeerders en banken te helpen met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen binnen hun verreikende waardeketens. Worldfavor introduceert vandaag met trots Worldfavor Transparency. Deze unieke digitale oplossing biedt bedrijven de mogelijkheid om Environmental, Social & Corporate Governance (ESG)-informatie op te vragen en te delen. Worldfavor lanceert tegelijkertijd het Transparency Initiative, waarin vooraanstaande spelers hun krachten bundelen om bedrijven aan te moedigen tot het verstrekken van transparante en vergelijkbare ESG-data via een gedeeld netwerkplatform.

Het is moeilijk om aan gestandaardiseerde ESG- informatie van bedrijven te komen, zeker als het om niet-beursgenoteerde ondernemingen en mkb-organisaties gaat. Worldfavor introduceert vandaag Worldfavor Transparency. Dit nieuwe platform kan het beste worden beschreven als ‘LinkedIn voor duurzaamheidsdata’. Bedrijven, investeerders, banken, leveranciers en andere betrokkenen kunnen hiermee vanaf een centrale locatie de Environmental, Social & Corporate Governance (ESG)-informatie delen en de ESG-informatie van andere bedrijven raadplegen die voor uiteenlopende zakelijke relaties nodig is.

Worldfavor Transparency maakt het mogelijk om ESG-data transparant en vergelijkbaar te maken. Deze informatie is hard nodig om binnen alle sectoren duurzaamheidsmaatregelen te kunnen treffen. Het platform wordt gelijktijdig met het Worldfavor Initiative gelanceerd. Dit is een samenwerkingsverband waarbij belangrijke spelers binnen diverse groepen belanghebbenden hun krachten bundelen om het gebruik van transparante en vergelijkbare ESG-data binnen een centraal platform te bevorderen. De eerste strategische deelnemers aan het Transparancy Initiative zijn Dankse Bank, Oatly, Tryg en Grant Thornton.

Andreas Liljendahl, CEO van Worldfavor, vertelt: “Er bestaan tal van belangrijke standaarden en initiatieven die aangeven over welke ESG-criteria moet worden gerapporteerd en hoe dat moet gebeuren. Tot nu toe ontbrak het bedrijven echter aan een locatie waar ze bijeen konden komen voor het efficiënt verstrekken en uitwisselen van deze informatie voor alle verschillende kaders en richtlijnen. Dit resulteert in rapportagemoeheid en het onvermogen om duurzaamheidsprestaties af te zetten tegen een benchmark. De introductie van Worldfavor Transparency en lancering van het Transparency Initiative vertegenwoordigen een belangrijke stap vooruit voor de uitwisseling van deze informatie. Bedrijven kunnen nu voor het eerst hun krachten bundelen om ESG-informatie toegankelijk, transparant en vergelijkbaar te maken. Dit draagt bij aan snellere besluitvorming op het gebied van duurzaamheid en brengt de doelstellingen van bedrijven dichterbij. Het voorkomt ook rapportagemoeheid doordat bedrijven ESG-informatie vanuit een en dezelfde locatie met alle belanghebbenden kunnen delen. Daarmee kunnen ze gezamenlijk bijdragen aan een duurzamer toekomst.”

Worldfavor Transparency is live en klaar voor gebruik. Het platform omvat drie kerncomponenten:

3. Een gebruiksvriendelijke tool waarmee bedrijven op eenvoudige wijze blijk kunnen geven van hun duurzaamheidsinspanningen, ongeacht het punt waarop zij zich in hun duurzaamheidstraject bevinden. Naarmate het netwerk groeit kunnen ze nieuwe inzichten opdoen en hun prestaties afzetten tegen die van hun branchegenoten. Dit zal de duurzaamheidsinspanningen van bedrijven in een stroomversnelling brengen.

Het Transparency Initiative is een samenwerkingsverband dat bijdraagt aan positieve verandering door een beroep te doen op de kracht van velen. Hierbij bundelen leidende spelers uit verschillende groepen belanghebbenden hun krachten voor het bevorderen en versnellen van de aanlevering van transparante en vergelijkbare ESG-data. Dit moedigt bedrijven aan om gestandaardiseerde en vergelijkbare ESG-informatie te delen binnen een centraal platform.

Het initiatief nodigt leiders uit de hele waardeketen, waaronder investeerders, banken, ondernemingen en andere belanghebbenden uit om samen te zorgen voor de transparante ESG-data die nodig is om sneller actie te ondernemen voor een duurzame toekomst.

– “Alle bedrijven, ongeacht hun grootte of sector, worden geconfronteerd met een toenemende vraag naar ESG-transparantie van klanten, financiële verstrekkers en regelgevers. Het is in ons gezamenlijk belang om de transformatie naar een duurzamere samenleving te versnellen”, zegt Roger Josefsson, Head of Sustainability bij Danske Bank Sweden.

– “Oatly communiceert open en streeft ernaar een transparant bedrijf te zijn, omdat we willen dat consumenten weloverwogen en bewuste keuzes maken en vertrouwen hebben in ons en onze producten. We leggen ook de nadruk op transparantie binnen de voedingsindustrie. De transparantieoplossing van Worldfavor zal onze duurzaamheidsgegevens nog toegankelijker maken. Transparantie is een drijvende kracht voor duurzaamheid!” zegt Annik a Hansson, Sustainability Reporting Senior Manager bij Oatly.

– “Het Transparency Initiative brengt ons een stap verder op weg naar een belangrijk einddoel – vergelijkbare en gemakkelijk toegankelijke ESG-gegevens. Het aantal leveranciers, partners en klanten dat we evalueren op basis van ESG-gegevens groeit – een trend die we ook in onze sector zien. Door gebruik te maken van de Transparency oplossing, kunnen bedrijven fundamentele ESG-gegevens eenmalig delen met hun stakeholders. Daardoor kunnen ze vermijden dat ze tijdrovende en steeds terugkerende informatieverzoeken krijgen van meerdere B2B-relaties”, zegt Katrin Madita Eickers, Program Manager – Sustainable Procurement bij Tryg.

– “Wij steunen het Transparency Initiative om duurzaam ondernemen aan te moedigen en mogelijk te maken – in verschillende sectoren en voor bedrijven van elke omvang”, zegt Linda Mannerby, Sustainability Director bij Grant Thornton.

Meer informatie over Worldfavor Transparency is hier beschikbaar.

De eerste deelnemers aan het Worldfavor Transparency Initiative zijn Danske Bank, Oatly, Tryg en Grant Thornton. Meer informatie over dit initiatief is hier te vinden.