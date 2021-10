World Aninal Protection roept Bol.com op geen kangoeroeproducten te verkopen

Met een nieuwe campagne en petitie roept World Animal Protection Bol.com op geen kangoeroeproducten meer te verkopen. Bol.com verkoopt onder meer voetbalschoenen, schaatsen, hoeden en huisdiervoer waar wilde kangoeroes uit Australië in zijn verwerkt.

Door kangoeroeproducten te verkopen, draagt Bol.com bij aan de grootste commerciële slachting van op het land levende wilde zoogdieren. In de afgelopen dertig jaar zijn meer dan negentig miljoen kangoeroes afgeschoten. Nederland is een van de grootste importeurs van kangoeroeproducten. Het vlees komt terecht in restaurants, bij slagers of wordt verwerkt tot huisdiervoer. Het leer wordt gebruikt om schaatsen, schoenen, hoeden en andere modeartikelen van te maken.

Met de campagne Stop de Skippy Sale willen we daarom Nederlandse bedrijven – Bol.com voorop – wakker schudden. Je kunt nu direct de petitie tekenen. Campagnemanager Sanne Kuijpers zegt hierover: ‘Webwinkel Bol.com verkoopt op grote schaal producten waar wilde kangoeroes voor zijn afgeschoten in Australië. De kangoeroejacht is enorm wreed: de kangoeroes worden vaak niet in een keer dodelijk geraakt en sterven een pijnlijke dood. Jonge kangoeroes die soms nog in de buidel van de dode moeder zitten, worden aan hun lot overgelaten of de schedel ingeslagen. Door kangoeroeproducten te verkopen, draag je hieraan bij. Het Nederlandse aandeel in deze keten is groot. We roepen daarom Nederlandse bedrijven, en in eerste instantie Bol.com, op hiermee te stoppen.’

Ook positieve ontwikkelingen

Bol.com verkoopt onder meer hoeden, voetbalschoenen, schaatsen en huisdiervoer en -snacks van kangoeroevlees. Het is volgens Kuijpers opmerkelijk dat Bol.com, één van de merken van Ahold Delhaize, de kangoeroeproducten nog niet uit de digitale vitrine heeft gehaald. Zo besloot supermarktketen Delhaize in 2019 met onmiddellijke ingang te stoppen met de verkoop van kangoeroevlees, onder meer ingegeven door de documentaire Kangaroo: a love-hate story, waarin grove wijze schendingen van dierenwelzijn bij de kangoeroejacht te zien zijn. Ook andere merken (in andere landen) besloten destijds al geen kangoeroevlees meer aan te bieden, zoals Prada, Delhaize, Carrefour, Makro en Spar. Onlangs besloten Kiezebrink, BB Quality en Boomsma dat goede voorbeeld te volgen na contact met World Animal Protection over de wrede kangoeroejacht.

Risico’s gezondheid en soortbehoud

Naast de grove dierenwelzijnsschendingen bij de kangoeroejacht, zijn er meer redenen om kangoeroeproducten te weren. Zo brengt consumptie van kangoeroevlees gezondheidsrisico’s met zich mee: de afgelopen jaren zijn regelmatig ziekteverwekkers op het vlees ontdekt, zoals Salmonella en E.coli. Daarnaast zorgt de jacht ervoor dat kangoeroepopulaties ernstig onder druk komen te staan. Onder het mom van populatiemanagement stelt de Australische overheid elk jaar een quotum vast voor het (commercieel) afschieten van kangoeroes. De berekening voor het quotum en data zijn echter uiterst dubieus. Zo wordt onder meer geen rekening gehouden met de lage voorplantingssnelheid van kangoeroes en factoren zoals droogte, branden en verlies aan leefgebied.

