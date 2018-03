Woontoren HAUT en Lizzy Butink (a.s.r.) winnaars op internationale BREEAM Awards

De luxe woontoren HAUT aan de Amsterdamse Amstel en Lizzy Butink, duurzaamheidsmanager bij a.s.r. real estate zijn de Nederlandse winnaars geworden van de internationale BREEAM Awards. Deze prijzen voor duurzaam bouwen zijn gisteravond uitgereikt in het London ExCel Centre in Londen. HAUT won in de categorie woningen. Lizzy Butink won de GRESB/BREEAM Individual Leadership Award.

De Nederlandse winnaar HAUT is door een deskundige jury gekozen uit meer dan veertig genomineerde projecten van over de hele wereld. De projecten blinken uit in duurzaamheidsprestatie en innovatie en zijn gecertificeerd met het meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen in de wereld: BREEAM. Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council, de organisatie die voor Nederland het BREEAM-NL keurmerk beheert: “Geweldig dat we voor het derde jaar op rij een internationale BREEAM Award winnen. Dat het nu om een uniek woningbouwproject gaat, maakt het extra bijzonder. Het geeft aan dat duurzaamheidskeurmerk BREEAM ook steeds nadrukkelijker voor woningen wordt gebruikt.”

HAUT

De BREEAM Awards worden uitgereikt in verschillende categorieën. Het ontwerp voor de nieuwe luxe woontoren HAUT de award in de categorie woningen. Met een score van 90,76% is dit het meest duurzame ontwerp in deze gebouwcategorie. HAUT verrijst aan de Amsterdamse Amstel en is met 21 verdiepingen het tot nog toe hoogste houten woongebouw ter wereld. Het ontwikkelteam van Lingotto samen met Team V en ARUP is in 2016 door de gemeente Amsterdam geselecteerd om deze woontoren te ontwikkelen in het Amstelkwartier. De gemeente koos voor HAUT vanwege de visie op de stad van de toekomst, waarin natuur en architectuur in balans zijn. De internationale winnaar staat ook op het programma tijdens het Nationale BREEAM Congres op 20 maart in de Rotterdamse Schouwburg.

Lizzy Butink

Lizzy Butink, duurzaamheidsmanager bij a.s.r. real estate won de GRESB/BREEAM Individual Leadership Award. Deze award is in het leven geroepen voor leiders die hun nek durven uit te steken voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Lizzy Butink zet zich actief in voor initiatieven die bijdragen aan verduurzaming. Onder haar leiding heeft a.s.r. real estate als een van de eerste winkelcentra volgens de portfolio-aanpak van BREEAM laten certificeren. Butink volgde ook het leiderschapsprogramma van Dutch Green Building Council: het Future Leaders Program. Directeur Annemarie van Doorn: “Lizzy is een sprankelend en inspirerend boegbeeld voor de sector. Met enthousiasme en lef krijgt ze veel voor elkaar. Mooi dat dit wordt beloond.”

Meer informatie

Download het complete juryrapport met alle genomineerden en winnaars (pdf)