Woonstad Rotterdam en Dura Vermeer werken in het Lusthofkwartier, Kralingen aan een grootschalige funderingsherstelopgave. Al ruim 10 jaar herstellen en vernieuwen ze in verschillende fases de funderingen van de woningen. Een ingreep die essentieel is voor de veiligheid, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de wijk. Naast het funderingsherstel voeren ze ook andere werkzaamheden uit aan de woningen. Zo verbeteren ze het wooncomfort en zorgen ze dat bewoners weer jarenlang prettig en veilig kunnen wonen.

Duurzaamheid als uitgangspunt

In 2030 moet de CO2-uitstoot van Dura Vermeer gehalveerd zijn. Hierin nemen ze haar verantwoordelijkheid. “We werken niet alleen aan doelen op papier, maar zetten concrete stappen. We denken in ketensamenwerking, kiezen voor circulair en emissiearm bouwen en investeren in innovatie. Zo brengen we onze uitstoot structureel terug, niet alleen door onze eigen processen te verbeteren, maar juist door samen met de hele keten te doen. In het Lusthofkwartier gebruiken we onze strategie als leidraad. We monitoren en berekenen onze impact, zoeken actief naar duurzame oplossingen en passen deze toe waar mogelijk. Zo telt alles wat we doen op naar nul uitstoot.”

CO2-arm beton

“Onze grootste uitstoot zit in het gebruik van materialen. Doordat we onze top 10 uitstoters in kaart hebben gebracht, weten we ook waar we onze uitstoot moeten verminderen. Bij dit project voeren we funderingsherstel uit en storten we ruim 320 m3 beton. Op dit project zorgt beton dus voor een groot deel van de uitstoot.

Om die impact te verkleinen hebben we samen met onze onderaannemer Albeton gezocht naar een duurzamer betonmengsel om de uitstoot te verminderen. Door te kiezen voor een andere samenstelling met minder cement, realiseren we een CO2-reductie van 25 procent. In cijfers betekent dit een besparing van 13.840 kilogram CO2.”

10 jaar funderingsherstel

Door al meer dan 10 jaar te investeren in funderingsherstel en nu ook extra in te zetten op verduurzaming, laten Dura Vermeer en Woonstad Rotterdam zien dat technische kwaliteit en duurzaamheid hand in hand gaan. “Zo bouwen we samen niet alleen aan sterke funderingen, maar ook aan een toekomstbestendige stad.”