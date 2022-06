Ze hebben geen tijd te verliezen bij Woody Building Concepts. Nu de omgevingsvergunning onherroepelijk is, staat het team van het in houtbouw gespecialiseerde bedrijf te popelen om aan de slag te gaan met hun nieuwe onderkomen. Langs de A59 bij Nieuwkuijk/Vlijmen gaat Woody Building Concepts hun eigen nieuwe huisvesting bouwen: Houtlab. Het opvallende houten gebouw verrijst op de laatste vrije zichtlocatie op Bedrijventerrein ‘t Hoog.

Vergelijken en ervaren

Algemeen directeur Maarten Bakker: “Het voelt wel speciaal om ‘voor jezelf’ te bouwen. Wij zijn een ontwerpende bouwer en dat is binnen de houtbouw al vrij uniek, zeker op het gebied van bedrijfshuisvesting. Dat we nu voor onszelf dat gehele ontwerp- en bouwproces doorlopen maakt dit project extra bijzonder. Ik spreek namens het hele team als ik zeg dat we niet kunnen wachten om onze intrek te nemen. Iedereen die geïnteresseerd is in duurzaam en circulair bouwen nodig ik van harte uit om Houtlab straks te komen bekijken en ervaren. Want hout, dat moet je gewoon voelen.”

Circulair karakter

Woody Building Concepts ontwikkelt, ontwerpt en bouwt bedrijfshuisvesting volledig in hout. En dat doen ze nu ook voor de eigen mensen in Houtlab. Het gebouw biedt ruimte aan kantoren, lean- en vergaderruimtes en een productieruimte voor de productie en bewerking van houten gevel- en wandelementen. Daarnaast is het gebouw door het duurzame en circulaire karakter en de toegepaste materialen ook een showroom an sich. Het gebouw krijgt een hoofddraagconstructie van hout, maar ook voor de overige gebouwonderdelen worden duurzame keuzes gemaakt; circulaire en biobased materialen.

Hotspot voor duurzame samenwerking en opleiding

Naast Woody Building Concepts biedt Houtlab ook huisvesting aan een innovatieteam en andere partijen die zich bezighouden met houtbouw en circulariteit, zoals zusterbedrijven Pvvt, New Horizon Urban Mining, Janssen de Jong Bouw en Janssen de Jong Projectontwikkeling. Door bedrijven met een voorliefde voor circulariteit, innovatie en houtbouw in één gebouw te huisvesten, ontstaat er kruisbestuiving en een inspirerende, energieke mix. Het doel is ook om mensen te scholen en op te leiden op het gebied van circulariteit en houtbouw om aan de toenemende vraag in de markt te voldoen. Hiervoor zoekt Woody Building Concepts actief de samenwerking met onder andere scholen en studenten.

De oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2023.

Projectteam Woody Building Concepts, v.l.n.r. Audrey Kwee, Mischa Pouwels, Pieter van den Wittenboer, Job Kuijpers, Daan Arts, Martin van Straten, Maarten Bakker