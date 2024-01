Het hoogste groene gebouw van Nederland, Wonderwoods, heeft zijn hoogste punt bereikt. Het multifunctionele gebouw met 80.000 vierkante meter woon- en kantooroppervlakte van ontwikkelaar G&S& is de koploper van het nieuwe centrumgebied Beurskwartier in Utrecht. In het bijzijn van ontwikkelaar G&S&, a.s.r. real estate, de architecten en Bouwcombinatie Wonderwoods gaf de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg het startsein voor de het hijsen van de vlaggen om het hoogste punt te vieren. Ook was er een lichtkunstwerk ontworpen in het kader van het Utrechtse I Light U-festival met als thema Urban Transformation.

Vlaggen wapperen boven Wonderwoods ter ere van het bereiken van het hoogste punt. Een flying gardner, verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen, daalt af langs de gevel. Beeld: Milan Hofmans. Klik op de foto om het beeld in hoge resolutie te downloaden.

Wonderwoods is het eerste project van het Utrechtse Beurskwartier dat zijn voltooiing nadert. Het bestaat uit twee torens, van 104 en 70 meter hoog, met een hectare aan verticaal bos en diverse dak- en binnentuinen. Wonderwoods wordt gebouwd op de hoek van de Jaarbeursboulevard en de Croeselaan en is ontworpen door de architectenbureaus Stefano Boeri Architetti uit Milaan en MVSA Architects uit Amsterdam.

Groene toren

De samenwerking van de twee gerenommeerde architectenbureaus komt naar voren in de detaillering en de warme duurzame materialen die zijn gebruikt in beide torens die naadloos op elkaar aansluiten. “Ons verticale bos in Utrecht is een mijlpaal voor al onze ontwerpen over de hele wereld”, aldus Stefano Boeri.“Wonderwoods is een echt stedelijk gebouw en tegelijkertijd een zeer rijk en complex ecosysteem.” Zijn Italiaanse bureau is verantwoordelijk voor de groene, hoogste toren. Zijn zakenpartner en architect Francesca Cesa Bianchi voegt toe: “Het project maakt ons extra trots omdat het aantoont dat bomen integreren in een ontwerp en bouwen met prefab bouwsystemen die de ecologische voetafdruk verkleinen, steeds beter samengaan.

“Wonderwoods is een voorbeeldproject hoe je steden kunt verdichten met een mixed use-gebouw dat een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van bezoekers, bewoners, werknemers en de omgeving”, aldus Roberto Meyer van MVSA Architects. Het Nederlandse bureau is verantwoordelijk voor het ontwerp van de 70 meter hoge, open toren met veel glas, waardoor de binnen- en daktuinen van buitenaf te zien zijn.

Samenwerken

Het Beurskwartier wordt een nieuw, autovrij centrumgebied naast Utrecht Centraal. Hiermee worden ook de Jaarbeurshallen onderdeel van het centrum van de stad. “Eigenlijk komt in Wonderwoods alles samen waar G&S& voor staat: Samenwerken om dingen beter en mooier te maken”, vertelt G&S&-directeur Dennis van de Ven, doelend op de samenwerking met de architecten, a.s.r. real estate, de gemeente en met de Bouwcombinatie Wonderwoods. “Jaren geleden startte G&S& samen met de gemeente Utrecht dit enorme avontuur. Het idee was om het grootste groene woon- en kantoorproject van Nederland te bouwen en dit hoogste punt laat zien dat dit ook daadwerkelijk is gerealiseerd. In de stad 80.000 vierkante meter de lucht in is technisch een uitdaging en tot nu toe ongekend. Wonderwoods is momenteel het grootste utiliteitsproject van Nederland en we zijn ontzettend trots op dit project.”

Wonderwoods biedt ruimte aan 167 koopappartementen, 252 huurappartementen (middenhuur en vrije sector), zo’n 15.000 vierkante meter kantoorruimte, commerciële voorzieningen en museum Nowhere, het eerste digital art space van Europa met een permanente tentoonstelling van het Japanse Teamlab.

Groen is de kernwaarde

Het wordt een groene oase in het nieuw te ontwikkelen gebied. De balkons en gevels van de gebouwen zijn beplant met een verticaal bos. Het project is geïnspireerd op Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het haalt 75.000 bloemen en struiken, zo’n 30 verschillende diersoorten en 300 bomen naar de binnenstad van Utrecht. Het gebied wordt autovrij en onder Wonderwoods komt een eco- en waterbuffersysteem dat het water vanaf de gebouwen opvangt en bij regen 150.000 liter water gefaseerd kan afvoeren. Koninklijke Ginkel Groep is verantwoordelijk voor de realisatie en het langdurige onderhoud van in totaal één hectare groen in Wonderwoods.

Dit zijn voorbeelden hoe Wonderwoods aansluit bij de kernwaarde van de gemeente Utrecht: Gezond Stedelijk Leven. Wethouder Eelco Eerenberg van Ruimtelijke Ordening: “Wonderwoods is een nieuwe fase in de transformatie van het Beurskwartier. Dit gebouw brengt leven, kwaliteit, allure en bruis! Woontorens met horeca, een museum en ruim 400 huur- en koopwoningen voor verschillende doelgroepen geven Utrechters de kans om in een groen stukje binnenstad te wonen. Groen in de stad draagt bij aan een gezondere leefomgeving, en dat zie je terug in dit project. Wonderwoods past perfect bij het idee van een gezond stadsleven.”

Over Wonderwoods

Wonderwoods is namens de European Property Awards uitgeroepen tot beste Mixed-Use project van Nederland. Het project wordt gerealiseerd door Bouwcombinatie Wonderwoods, bestaande uit Boele & van Eesteren en Kondor Wessels Amsterdam. Vanaf de zomer van 2024 wordt het gebouw gefaseerd opgeleverd. Alle appartementen in beide torens zijn verkocht. Er zijn nog enkele penthouses beschikbaar. Een groot deel van de woningen en kantoren zijn eigendom van vermogensbeheerder ASR, die vanaf 2024 start met de verhuur van de woningen. Huurders voor de kantoren zijn onder andere Spaces en Eurail. Voor museum Nowhere is de uitwerking in volle gang om nieuwe kunstwerken te realiseren in Utrecht. De beoogde oplevering van het museum is medio 2025.

