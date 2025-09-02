Uit de honderden duurzame initiatieven die het afgelopen jaar zijn ingediend, heeft de jury er zeven geselecteerd die kans maken op een van de Duurzame Dinsdag prijzen. Deze initiatieven kregen op 2 september de gelegenheid om zich te presenteren aan de jury en het publiek in Nieuwspoort. Uiteindelijk zijn er drie prijzen van €10.000 en een publieksprijs van €5.000 uitgereikt, waarmee de organisatie hoopt dat de winnende initiatieven zich verder kunnen ontwikkelen. De winnaars van de Duurzame Dinsdag 2025 prijzen zijn SeaO2, Luci & Chris (van MEJOR Technologies) en Lenteland. Grassa werd winnaar van de Publieksprijs.

SeaO2

SeaO2 werkt aan grootschalige CO2 verwijdering via de oceaan zonder schade aan het ecosysteem. De oceanen slaan een kwart van alle CO2-uitstoot op. Als je dit uit het zeewater haalt, haalt de zee weer net zoveel CO2 uit de lucht. Dat is het basisprincipe achter SeaO2. Door dit proces te versnellen, zonder chemicaliën of schade aan ecosystemen, maakt SeaO2 negatieve emissies op gigaton-schaal mogelijk. De afgevangen CO₂ kan veilig worden opgeslagen of hergebruikt, bijvoorbeeld in bouwmaterialen.

Luci & Chris (van MEJOR Technologies)

Natuurbranden worden een steeds groter probleem. Luci & Chris zijn AI gedreven oplossingen. Luci helpt bos- en landbeheerders voorspellen waar, wanneer en waarom een natuurbrand kan ontstaan, zodat deze voorkomen kan worden. Chris ondersteunt bij de bestrijding van natuurbranden. Dronebeelden worden in bijna real-time samengevoegd tot een googlemaps-achtige kaart om automatisch hotspots te detecteren, GPS-coördinaten vast te stellen en brandlijnen te tekenen voor een gedetailleerde brandkaart.

Lenteland

Lenteland ontwikkelt regeneratieve gemeenschapsboerderijen waar boeren, burgers en investeerders samen eigenaar van zijn. We produceren voedsel in samenwerking met de natuur, versterken biodiversiteit, bouwen aan een gezonde bodem en versterken lokale gemeenschappen. De boerderijen zijn coöperaties, geen privébezit, en blijven voor altijd beschikbaar voor regeneratieve landbouw. Iedereen kan meedoen: als boer, mede-eigenaar of deelnemer aan de oogst. Zo creëren we samen een eerlijker, gezonder en toekomstbestendig voedselsysteem.

Publieksprijs: Grassa

Het publiek in de zaal verkoos Grassa tot winnaar van de Publieksprijs.

Grassa haalt eiwit uit gras. Dit eiwit vervangt dierlijke eiwitten en minder duurzame plantaardige eiwitten in ons voedsel. Bijproduct van het proces; Eiwit gereduceerd ontsloten gras, wordt gegeten door koeien. Die produceren er dezelfde hoeveelheid melk mee, maar met veel minder stikstof/fosfaat uitstoot en met een lagere CO2 footprint. De melkveehouder produceert duurzamere melk, wordt plantaardig eiwit producent en kan met een extra verdienmodel de eiwit transitie omarmen en staat niet meer buitenspel. Met 20% van het Nederlandse grasareaal verwerkt is er geen mest overschot meer. De oplossing voor stikstof uitdagingen groeit gewoon onder onze voeten.

Bekijk hier een overzicht van alle initiatieven die zich dit jaar hebben aangemeld. Download hier het Trendrapport.

Foto bovenaan: Maurits Groen overhandigde de Duurzame Dinsdag koffer met alle inzendingen aan Sophie Hermans, demissionair minister van Klimaat en Groene Groei.