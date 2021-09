Winnaars Duurzame Dinsdag 2021 prijzen bekend!

Vandaag werden de prijswinnaars van de diverse prijzen op Duurzame Dinsdag bij een bijeenkomst in Den Haag bekend gemaakt. Veridis werd winnaar van de ING Circulair Ondernemen prijs, SUNT – The Banana Factory won de Lidl Voedselprijs. Solarge werd winnaar van de Greenchoice Energieprijs. Sociaal Tuinieren werd winnaar van maar liefst twee prijzen, een unicum in de historie van Duurzame Dinsdag: de VHG Groenprijs en de nieuwe IVN Natuurprijs. De Duurzame Dinsdag prijs ging naar Extinction Rebellion.

Maurits Groen reikte als juryvoorzitter de prijzen uit aan de winnaars.

(wordt verder aangevuld)