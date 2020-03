Wijzonol maakt CO2 footprint check van verfproducten mogelijk

Vanaf nu kun je de CO 2 footprint van Wijzonol producten zelf checken. Wijzonol Bouwverven heeft namelijk de deksels van het professionele verfassortiment voorzien van een QR-code waarmee de CO 2 footprint van het product kan worden bekeken. Door transparant te zijn over de CO 2 footprint van producten, maakt Wijzonol het klanten makkelijker om met een bewuste productkeuze bij te dragen aan een beter milieu.

QR-code op verpakkingen

De QR-code linkt naar de informatie over de CO 2 uitstoot van de producten op de website van Wijzonol. De CO 2 footprint in kg per liter geproduceerde verf wordt bepaald met de Levens Cyclus Analyse (LCA) aanpak van Ecochain. Deze milieu-footprint is de impact van het product op het milieu doordat er bijvoorbeeld materialen en energie verbruikt worden. Hierin wordt ook de footprint van de grondstoffen meegenomen. Daarmee heeft Wijzonol goed zicht op waar de belangrijkste milieu-impacts plaatsvinden en welke maatregelen er dus moeten worden getroffen om de impact op het milieu te verminderen.

Transparant over duurzaamheid

Naast de CO 2 footprint staan op de website van Wijzonol ook andere duurzame kenmerken, zoals het percentage biobased grondstoffen en het VOS-gehalte in de producten. Bij de buitenlakken wordt de buitenduurzaamheid vermeld en bij de muurverven de schrobvastheidsklasse. Met de toevoeging van deze duurzame kenmerken gaat Wijzonol een flinke stap verder dan de informatie die in de gebruikelijke productinformatie en -veiligheidsbladen staat vermeld.

Grip op de milieu-impact