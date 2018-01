Wiebes in brief: bedrijven moeten versneld stoppen met Groningengas

Grote bedrijven in Nederland zijn per brief geïnformeerd dat ze op korte termijn zullen moeten stoppen met het gebruik van gas uit Groningen. In de brief wordt het jaartal 2022 genoemd, het jaar waarin de grote bedrijven uiterlijk van het Groningse gas af moeten zijn.

De brief komt van de minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes. “Voor mij is hierbij het uitgangspunt dat deze uitfasering onontkoombaar is”, schrijft Wiebes, “maar dat de wijze waarop dit het beste vormgegeven kan worden per bedrijf kan verschillen.”

