Met haar aanstelling als informateur begeleidt Rianne Letschert het proces waarin D66, CDA en VVD toewerken naar een regeerakkoord waarop een nieuw kabinet kan worden geformeerd. Het MVO Platform stuurt een brief met aandachtspunten op het gebied van internationale handel en duurzame economie.

Voor een duurzame, concurrerende en toekomstbestendige economie is het volgens het MVO Platform essentieel dat bedrijven binnen hun internationale waardeketens ondernemen met respect voor mensenrechten, klimaat en het milieu. Daarom pleit het MVO Platform ervoor om in het regeerakkoord op te nemen dat het Nederlands handelsbeleid Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) bevordert door effectieve uitvoering van wet- en regelgeving in lijn met het internationale normenkader. Daarnaast pleit het MVO Platform voor het bevorderen van samenwerking tussen overheid, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties om risico’s voor mens, milieu en klimaat in internationale waardeketens effectief aan te pakken.