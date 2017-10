Wiebe Draijer adviseert EU Commissaris Frans Timmermans over SDG’s

Wiebe Draijer is benoemd tot lid van een adviesgroep over duurzaamheid van de Europese Commissie. De 52-jarige Rabobank-topman en oud-SER-voorzitter gaat in een team van dertig experts commissaris Frans Timmermans bijstaan om het beleid te bepalen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De 193 lidstaten van de VN hebben zich zeventien doelen gesteld tussen 2015 en 2030, zoals het beëindigen van armoede en honger in de wereld, het realiseren van gendergelijkheid, hoogwaardig onderwijs voor iedereen en duurzame, betaalbare energie.

(ANP)