Voor ondernemers wordt verantwoord inkopen steeds belangrijker met het oog op leveringszekerheid en naleving van wet- en regelgeving. In deze whitepaper Responsible procurement and supplier engagement for social sustainability van RVO vind je allerlei praktische tips en handvatten hoe je als ondernemer de samenwerking met je leveranciers kunt versterken.

Voor deze whitepaper zijn een groot aantal Nederlandse ondernemers geïnterviewd die actief zijn in complexe internationale waardeketens en koplopers zijn op het gebied van verantwoord inkopen. Hun inzichten en ervaringen zijn opgetekend en lopen in de vorm van quotes als een rode draad door het document.

Marjolein Vink, projectadviseur bij RVO en betrokken bij de whitepaper legt uit waarom verantwoord inkopen noodzakelijk is voor het bereiken van sociale duurzaamheid in productieketens. ”Vanuit onze subsidieprogramma’s hebben we inmiddels meer dan 125 projecten over de hele wereld. In onze projecten zien we veel goede initiatieven als het gaat om op het aanpakken van bijvoorbeeld kinderarbeid, het gebrek aan leefbaar loon en/of inkomen of slechte arbeidsomstandigheden. Maar we zien ook dat de impact hiervan teniet kan worden gedaan door onzorgvuldige inkooppraktijken als alleen gekeken wordt naar prijs, kwaliteit en beschikbaarheid.”

Jaap Rijnsdorp, CEO van Schijvens Corporate Fashion en 1 van de geïnterviewde bevestigt dit beeld en benadrukt hoe belangrijk de relatie met leveranciers is. “Het begint met vertrouwen. Wij zien onze relaties met leveranciers als een huwelijk. We gaan samen iets aan. We moeten niet alleen vanuit contracten praten, maar samen met de leveranciers bedenken hoe we problemen moeten adresseren”.

In de whitepaper vind je meer informatie over Schijvens en vele andere bedrijven.

Wil je meer weten over het onderwerp verantwoord inkopen? Bekijk dan ook het webinar over verantwoord inkopen van het MVO-steunpunt van 13 maart jl. Hierin wisselen praktijk en theorie elkaar af. Zo vertellen Fairphone en Schijvens over hun inkooppraktijken en leggen we uit waarom verantwoord inkopen een sleutelvoorwaarde is voor due diligence aan de hand van de 6 stappen.

Deze whitepaper is een onderdeel van de kennis- en leeragenda van RVO waarbij geleerde lessen uit RVO-projecten worden gedeeld met ondernemers die aan de slag willen gaan met sociale duurzaamheid.