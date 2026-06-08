Nederlandse reizigers staan steeds meer open voor het maken van reisbewustere keuzes tijdens hun vakantie, en zoeken daarbij vooral praktische hulp en duidelijke informatie. Dat blijkt uit de nieuwste ANVR Jaarmeting 2026, uitgevoerd door NielsenIQ. Zo geeft 42% van de reizigers aan behoefte te hebben aan extra informatie om reisbewustere keuzes te kunnen maken tijdens hun vakantie. Vooral suggesties voor minder drukbezochte bestemmingen (26%), duurzamere activiteiten (15%) en duurzamere accommodaties (15%) worden veel genoemd.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim vier op de tien reizigers (42%) vindt dat zij voldoende informatie krijgen om reisbewustere keuzes te maken tijdens hun vakantie. Tegelijkertijd geeft bijna de helft aan behoefte te hebben aan extra praktische tips en inspiratie. Vooral informatie over minder drukbezochte bestemmingen wordt veel genoemd. Ook willen reizigers vaker weten welke activiteiten, accommodaties of vervoersopties beter passen bij een reisbewustere manier van reizen.

“Wat opvalt, is dat reizigers helemaal niet zitten te wachten op ingewikkelde duurzaamheidsverhalen of een belerende boodschap,” zegt Frank Radstake, directeur van de ANVR. “Mensen willen wel heel graag praktische handvatten waarmee ze betere keuzes kunnen maken die passen bij hun reis en hun wensen. Dat kan gaan over reizen buiten piekperiodes, een minder drukke bestemming kiezen of beter omgaan met natuur en lokale gemeenschappen. Juist daar willen wij als reisbranche in ondersteunen.”

Rust, natuur en balans steeds belangrijker

Meerdere elementen in het onderzoek laten zien dat reizigers dit jaar vooral zoeken naar rust, ontspanning, natuur en balans tijdens hun vakantie. Veel Nederlanders willen blijven reizen en ontdekken, maar doen dat met steeds meer aandacht voor kwaliteit en beleving. Ook op andere onderdelen laat het onderzoek zien dat reizigers steeds meer weloverwogen keuzes maken rondom hun vakantie. Zo geeft 45% van de Nederlanders aan in 2026 heel bewust buiten de standaard schoolvakantieperiodes op vakantie te gaan.

Volgens de ANVR sluit dit naadloos aan op het initiatief ‘Samen Steeds Reisbewuster’, waarmee de brancheorganisatie reizigers én reisbedrijven wil helpen om stap voor stap reisbewustere keuzes te maken.

“Reisbewuster reizen betekent helemaal niet dat mensen minder moeten reizen,” vervolgt Radstake. “Het gaat erom dat reizigers beter geïnformeerd keuzes kunnen maken die passen bij hun situatie en de bestemming. Elke betere keuze telt.”

Samen steeds reisbewuster

Met het initiatief ‘Samen Steeds Reisbewuster’ wil de ANVR-reizigers en reisorganisaties inspireren en ondersteunen bij de transitie naar betere keuzes rondom reizen. Daarbij draait het om thema’s als spreiding, natuurbehoud, klimaatimpact en respect voor lokale gemeenschappen, zonder daarbij te vervallen in greenwashing of simplistische claims.

De campagne richt zich nadrukkelijk op samenwerking tussen reiziger, reisorganisatie en de reisbranche. Niet door te wijzen of te verbieden, maar door reizigers beter te informeren en praktische handvatten te bieden.