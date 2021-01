What Design Can Do lanceert de No Waste Challenge

Onze planeet verdrinkt in afval. Elk jaar dumpen we wereldwijd maar liefst 2,12 miljard ton afval. Als we zo doorgaan zal de wereldwijde jaarlijkse afvalproductie naar verwachting vóór 2050 met maar liefst 70 procent toenemen. Met enorme sociale, economische en milieuproblemen tot gevolg. Daarom lanceert What Design Can Do (WDCD) op 12 januari in zeven wereldsteden de No Waste Challenge, de derde Climate Action Challenge in samenwerking met de IKEA Foundation. Deze wereldwijde ontwerpwedstrijd roept alle creatieve en innovatieve geesten op om de enorme invloed van afval en (over)consumptie op klimaatverandering aan te pakken. Winnaars krijgen €10.000 aan financiering en toegang tot een, samen met Impact Hub vormgegeven, ontwikkelingsprogramma van twaalf maanden om hun ideeën te realiseren.

Deze nieuwe challenge zoekt antwoorden op vragen als: Hoe moedigen we bewustere consumptie aan? Hoe kunnen we produceren op een manier die rekening houdt met de grenzen van de planeet? En hoe gaan we verantwoord om met afval?

Wat zoeken we?

Onze verkwistende economieën drijven ons naar een wereldwijde klimaatcrisis, dus we moeten snel handelen. Terwijl we ons richten op het herontwerpen van het hele systeem op de lange termijn, kunnen we ook direct impact realiseren door minder spullen te kopen, duurzamere producten te maken en materialen her te gebruiken of te recyclen. Daarom zoekt de No Waste Challenge naar ontwerpoplossingen op verschillende niveaus. Voorstellen moeten verrassend, haalbaar en potentieel schaalbaar zijn en beantwoorden aan ten minste één van de drie wereldwijde ontwerpopgaven die WDCD geformuleerd heeft. Deelnemers kunnen van 12 januari tot 1 april 2021 online hun voorstel indienen via de No Waste Challenge website, www.nowaste.whatdesigncando. com.

Ontwerpers zijn aan zet

Historisch gezien hebben ontwerpers overproductie, over-extractie en een nooit eindigende zoektocht naar vernieuwing mogelijk gemaakt. Maar design heeft ook de kracht om perspectieven te verschuiven en alternatieve visies op de toekomst mogelijk te maken. De COVID-19-crisis heeft ons een ongekende kans gegeven om daaraan gevolg te geven en deuren te openen voor radicaal nieuwe ideeën, producten, diensten en systemen.

“Ontwerpers bevinden zich in de unieke positie om verandering te brengen in hoe en waarvan dingen worden gemaakt. Een groeiend aantal creatieven heeft al een actieve rol gespeeld in de transitie naar een circulaire economie, door te experimenteren met materialen en processen, bewustwording te creëren en te inspireren met onmisbare nieuwe verhalen over afval als grondstof. Maar er is nog veel meer potentieel. Nu meer dan ooit moet de ontwerpgemeenschap een stap verder gaan, de baas zijn en de leiding nemen” , zegt Richard van der Laken, medeoprichter van What Design Can Do.

Liz McKeon, hoofd Klimaatactie-portfolio bij de IKEA Foundation, zegt: “Afval is een van de grootste bronnen van de broeikasgasemissies die klimaatverandering veroorzaken. Als consumenten hebben we hier invloed op door onze aankoopbeslissingen. En als samenleving hebben we een geweldige kans om positieve veranderingen voor de planeet teweeg te brengen, door opnieuw na te denken over hoe we de dingen die we kopen produceren, verpakken, consumeren, hergebruiken en hernieuwen. Maar we hebben snel oplossingen nodig. De IKEA Foundation ondersteunt What Design Can Do en de No Waste Challenge om met de creatieve kracht van design problemen zoals de afvalberg op te lossen en het meest urgente probleem van onze tijd, klimaatverandering, aan te pakken.”

Mondiale kwesties, lokale oplossingen

Hoewel afval een wereldwijd probleem is, zijn de beste oplossingen vaak geworteld in lokale contexten. Om dit te weerspiegelen, biedt de No Waste Challenge naast een mondiale track, zes lokale tracks in grote steden verspreid over de hele wereld: Nairobi (met partner Kenya Climate Innovation Center), Tokyo (met partner Shibaura House), São Paulo en Rio de Janeiro (met partner Mandacaru Design), Delhi (met partner Quicksand), Mexico City en Amsterdam.

In mei 2021 selecteert een jury van vooraanstaande experts op het gebied van design, sociale impact en klimaatactie minimaal 10 winnaars. Zij ontvangen een financiële bijdrage van €10.000 en kunnen deelnemen aan een wereldwijd ontwikkelingsprogramma dat online trainingen, mentorsessies en een bootcamp omvat. Dit programma, mede gecreëerd door Impact Hub, zal de winnende teams ondersteunen bij het verder ontwikkelen van hun projecten.

Amsterdamse Track

Amsterdam heeft het doel om in 2030 het gebruik van nieuwe materialen te halveren en streeft ernaar in 2050 volledig circulair zijn. De Amsterdamse track van de No Waste Challenge wil daar een bijdrage aan leveren. In de briefing krijgen ontwerpers daarom vragen voorgelegd als: Hoe kunnen we minder grondstoffen gebruiken en bewuster consumeren? Hoe kunnen we producten en materialen maken die veel langer meegaan? en Hoe kunnen we afval verstandiger verwerken en afval als grondstof gebruiken? De gemeente Amsterdam en Foodvalley zijn de eerste partners van de Amsterdamse track van de No Waste Challenge.

Kijk voor meer informatie op het No Waste Challenge website: www.nowaste.whatdesigncando. com

Over What Design Can Do

WDCD is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die de creativiteit van innovatieve makers, ontwerpers en kunstenaars inzet voor de oplossing van grote en ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Met haar evenementen, challenges, online en offline publicaties stelt zij creatieve gemeenschappen over de hele wereld in staat de samenleving te verbeteren en te transformeren.

Ga voor meer informatie naar www.whatdesigncando.com