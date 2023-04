Protest Sportswear heeft de handen ineengeslagen met Nu Cycle, een AI-gedreven afval compensatieservice. Protest’s teamrider Maria Kuzma tevens partner van Nu Cycle heeft als onderdeel van de PVRE Green challenge beide organisaties met elkaar in contact gebracht, met als doel de jaarlijkse afvalimpact van alle medewerkers van Protest te neutraliseren. In een jaar tijd zorgt de samenwerking tussen Protest en Nu Cycle voor het verwijderen en omzetten van maar liefst 33.000 kg afval.

33.000 kg afval

Nu Cycle is een afval compensatieservice waarmee zowel individuen als organisaties hun wereldwijde afvalimpact kunnen neutraliseren. Het Nu Cycle-systeem gebruikt AI om afval op te sporen en te verzamelen op plekken waar het helaas nog te vaak belandt (zoals de oceaan). De aangesloten partners upcyclen vervolgens het verzamelde afval weer tot bruikbare materialen. Protest wil de jaarlijkse afvalimpact van alle medewerkers neutraliseren door samen met Nu Cycle vervuilende stoffen als plastic, glas en voedsel uit het milieu te verwijderen. In een jaar tijd zal de samenwerking tussen Protest en Nu Cycle verantwoordelijk zijn voor het verwijderen en omzetten van 33.000 kg afval.

De missie van Protest is “to help everyone ride more”. Protest is er voor de avonturiers die het liefst buiten zijn, op het water of in de bergen, ongeacht het weer. Een deel van de missie is ervoor zorgen dat Protest doet wat nodig is om de natuur te beschermen. Om meer bewustzijn te creëren heeft Protest de PVRE Green Challenge in het leven geroepen om samen met de teamriders de bewustwording te vergroten.

Voor individuen en organisaties

Maria Kuzma legt uit: “De samenwerking met Nu Cycle zorgt ervoor dat het plastic afval wordt weggehaald uit de natuurlijke omgevingen die het meest te lijden hebben onder het wereldwijde plasticprobleem. Dit is hoe de Nu Cycle-afvalcompensatie werkt. GEO-TM, een van de partners van Nu Cycle, verzamelt plastic afval door middel van een opkoopmodel waarbij de lokale gemeenschap centraal staat. Dat afval wordt omgezet in hernieuwbare brandstof die kan worden gebruikt als lokaal alternatief voor dure of geïmporteerde brandstof. GEO-TM verwijdert dus niet alleen plastic uit het milieu, maar zet het ook om in een waardevol product dat de lokale bevolking kan gebruiken voor bijvoorbeeld noodgeneratoren, koken en transport.”

Nu Cycle is een AI-gedreven afval compensatieservice voor individuen en organisaties om hun wereldwijde afvalimpact te neutraliseren. Ontdek welk verschil jij kan maken voor het klimaat, sluit je aan bij Nu Cycle!