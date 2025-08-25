Op de plek waar in de nabije toekomst de nieuwe woonwijk Steenslân II zal verrijzen, werd afgelopen woensdag vezelhennep geoogst waarvan biobased bouw -en isolatiematerialen worden gemaakt. Wethouder Hein de Haan van de gemeente Leeuwarden kwam persoonlijk poolshoogte nemen bij het maaien van de vezelhennep en liet zich informeren over de techniek, het proces en het groeiend aantal mogelijkheden door directeur Marthijs Roorda van GreenInclusive.

Enkele maanden geleden startten GreenInclusive en de gemeente Leeuwarden een samenwerkingsverband om circulaire en biobased bouwprojecten in de gemeente verder te stimuleren. Op de bouwlocatie in Stiens werd vezelhennep geteeld, die nu wordt verwerkt tot natuurlijke isolatie en bouwmaterialen die worden terug geleverd aan de bouwbedrijven. Het doel is daarbij om een gezond binnenklimaat creëren, hittestress tegen te gaan en tegelijkertijd CO₂ besparen.

Wethouder De Haan, tevens ambassadeur van de Friese Opdrachtgeversaanpak (een initiatief van Vereniging Circulair Friesland om circulair en biobased bouwen in Fryslân aan te jagen), benadrukte tijdens zijn bezoek het belang van dit soort projecten.

“Hier in Stiens laten we zien hoe lokaal geteelde grondstoffen direct een plek krijgen in nieuwe woningen. Dit is de toekomst van bouwen. Gezond, circulair en met oog voor onze leefomgeving,” aldus Hein de Haan.

In de gemeente Leeuwarden wordt ook op andere plekken al volop ingezet op biobased bouwen waarbij gebruikt wordt gemaakt van natuurlijke bouw -en isolatieproducten gemaakt van Friese vezelhennep. Zo realiseert bouwbedrijf BHB uit Suameer momenteel 20 biobased schuurwoningen in de stad, ontwierp architect Hans Achterbosch tientallen duurzame woningen voor de nieuwe wijk Unia die door Jorritsma Bouw zullen worden gebouwd, en zet de gemeente Leeuwarden nu ook in Stiens volop in op biobased, waar Friso Bouwgroep mee aan de slag gaat.

De korte ketenaanpak in Stiens is dan ook weer een belangrijke stap vooruit richting een circulaire en klimaatbestendige bouwsector, waarin regionale samenwerking, en het gebruik van lokale grondstoffen centraal staan.