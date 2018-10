Werkwagens van ‘second life plastic’ veroveren in snel tempo werkvloer bij Gom

In de strijd tegen de plasticberg is ook de werkwagen voor schoonmaakpersoneel aan een opvallende opmars bezig. Bij Gom rijden inmiddels 1200 materiaalwagens rond die grotendeels bestaan uit gebruikt plastic. Het aantal groeit nog elke week, omdat afgeschreven werkwagens standaard worden vervangen door duurzame exemplaren.

Gom is al langer actief om de werkomgeving op verschillende manieren te ‘vergroenen’, van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen tot duurzaam transport – begin 2019 neemt het bedrijf de eerste elektrische bestelwagen in Nederland in gebruik. Ook de vele duizenden werkwagens die de schoonmaakmedewerkers elke dag gebruiken op de werkvloer zijn al een paar jaar minder belastend voor het milieu. ‘We zijn begonnen met het opknappen van bestaande materiaalwagens. Dat lieten we doen bij sociale werkplaatsen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar uiteindelijk werden die refurbished werkwagens te duur en liet de uitstraling te wensen over’, zegt Ad van Poppel, directeur KwaliteitsZorg en Innovatie bij Gom.

De overstap naar BOMA als leverancier bracht de oplossing: werkwagens van recycled plastic. Afhankelijk van het type bestaan de wagens grotendeels uit ‘second life’ kunststof. Inmiddels heeft Gom 1200 van die werkwagens rondrijden, het merendeel uit de Concept en System lijn van BOMA. ‘Die bestaan maximaal voor 90% uit second life plastic’, legt national accountmanager Guus Nieuwlaat van BOMA uit. ‘Volledig recycled is nog geen optie. Niet alle onderdelen van een werkwagen lenen zich ervoor. Je hebt ook nog te maken met de sterkte van een wagen.’

Klein stickertje

De basis voor de duurzame fabricage is granulaat, gemaakt van plastic dat een eerder leven heeft gehad. Qua uitstraling is er geen enkel verschil met een werkwagen van ‘nieuwe’ grondstof, constateert hij. ‘In het verleden kon gerecycled plastic nog weleens heel erg glanzen wat materiaal krasgevoelig maakte. Maar met de huidige productietechnieken is dat niet meer het geval.’ Slechts een klein stickertje met ‘Second Life Plastic’ erop herinnert aan de vorige carrière van de werkwagen. ‘Het hoeft van ons ook niet prominent. Voor ons is het gebruik van recycled plastic vanzelfsprekend. Het past in onze doelstelling in het verduurzamen van ons assortiment.

‘Keuze al gemaakt’

Is de markt blij met het milieuvriendelijke alternatief? Nieuwlaat: ‘ln de afgelopen jaren werd er nog weleens aan greenwashing gedaan; bedrijven deden zich groener voor dan ze in werkelijkheid waren. Nu zien we dat opdrachtgevers doorvragen: wat stelt dit concreet voor? Die vragen komen nu meer naar voren.’ Van Poppel: ‘We merkten dat die refurbished producten nooit echt zijn aangeslagen in de markt. Second life plastic is heel iets anders, ook al vinden opdrachtgevers het nog steeds niet altijd makkelijk om duurzame keuzes te maken. Wij vinden dat echter zo belangrijk dat wij die keuze al hebben gemaakt en elke afgeschreven werkwagen door deze vervangen.’