Op zondag 12 april 2026 vindt bij het Doornse Gat de vierde editie van het Second Tent Event plaats. Natuurkampeerterreinen sluit dit jaar voor het eerst aan als trotse hoofdpartner. Op het Second Tent Event krijgen tweedehands tenten en vouwwagens een nieuw leven en ontmoeten buitenliefhebbers elkaar – een samenwerking die naadloos aansluit bij de gezamenlijke visie op duurzaam kamperen.

Kamperen met een missie

Het Second Tent Event brengt kopers en verkopers op een laagdrempelige manier samen. Van ruime familietenten tot ultralichte varianten én vouwwagens, maar ook tafels, stoelen en kampeerservies: je complete kampeeruitzet vindt hier een nieuwe eigenaar.

Eelke Horselenberg, directeur van De Groene Koepel – de stichting waar Natuurkampeerterreinen onder valt – is enthousiast over de samenwerking met het Second Tent Event. “Toen het Second Tent Event in 2024 de duurzaamheidsprijs won in de recreatiesector, dacht ik meteen: dit past perfect bij Natuurkampeerterreinen. Het hergebruik van goede kampeerartikelen, de ongedwongen sfeer en de natuurbeleving ter plekke — dat is precies waar onze kampeerders naar zoeken en waar wij als stichting aan bij willen dragen. Een moderne invulling van de tentenshows van vroeger.”

Ook initiatiefnemer Petra Knoth ziet de samenwerking als een logische stap: “Met de betrokkenheid van Natuurkampeerterreinen stimuleren we nog meer kampeerders om duurzame keuzes te maken. Zo breiden we onze missie, dat gebruikte kampeerspullen niet in wegwerpartikelen veranderen zodra ze niet meer worden gebruikt, verder uit.”

Nieuw in 2026: hiken en bikepacken

Nieuw in 2026 is de extra focus op hiken en bikepacking. Bezoekers vinden niet alleen een geschikte tweedehands uitrusting, maar kunnen ook meedoen aan workshops over onder andere lichtgewicht inpakken, materiaalkeuze en kleine reparaties onderweg.

“Het netwerk van bijna 140 Natuurkampeerterreinen in Nederland leent zich ook uitstekend voor deze manier van onderweg zijn in combinatie met kamperen,” zegt Eelke.

Volop inspiratie

Het Second Tent Event is gratis toegankelijk voor bezoekers, verkopers moeten wel een plekje reserveren. Het event biedt naast de (ver)koop van tenten en vouwwagens volop inspiratie met interessante sprekers, workshops, foodtrucks en livemuziek.