Groen werkgeverschap neemt een vlucht. Steeds meer organisaties willen een positieve bijdrage leveren aan het klimaat en milieu. Zij gaan hierin verder dan alleen het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Dit doen zij door groen werkgeverschap te verbreden naar steeds meer onderdelen binnen de organisatie, zoals het arbeidsvoorwaardenpakket. Daardoor wordt in HR-beleid steeds vaker rekening gehouden met duurzaamheidsdoelstellingen en worden arbeidsvoorwaarden steeds vaker verduurzaamd. Wat zijn groene arbeidsvoorwaarden eigenlijk, welke voordelen bieden ze en waar moet je als werkgever op letten? Werkgeversvereniging AWVN heeft een ‘Inspiratiegids groene arbeidsvoorwaarden’ gepubliceerd om werkgevers te informeren en te inspireren, zodat zij aan de slag gaan met groene arbeidsvoorwaarden.

Uit een recent onderzoek van AWVN onder ruim 340 werkgevers blijkt dat een aanzienlijke meerderheid van de bevraagden intrinsiek gedreven is om arbeidsvoorwaarden te verduurzamen. Met name op het vlak van mobiliteit hebben werkgevers al aanzienlijke stappen gezet en zij zien veel kansen om andere aspecten van het arbeidsvoorwaardenpakket te verduurzamen.

Hoewel werkgevers enthousiast zijn om arbeidsvoorwaarden verder te vergroenen, heerst er een duidelijke behoefte aan meer informatie en inspirerende voorbeelden, aangezien dit een relatief nieuw terrein betreft. Desondanks is het belangrijk dat werkgevers zich niet laten tegenhouden, maar juist blijven experimenteren met groene arbeidsvoorwaarden. Ook met kleine stappen kan een groene beweging in gang worden gezet. Daarom vindt AWVN het belangrijk dat werkgevers een heldere visie en concrete doelen formuleren op het gebied van verduurzaming. Deze visie kan tijdens gesprekken over arbeidsvoorwaarden worden geïntroduceerd, om vervolgens omgezet te worden in concrete elementen van het arbeidsvoorwaardenpakket.