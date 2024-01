Terwijl de overheid de stimulerende maatregelen op elektrisch rijden aan het afbouwen is, nemen werkgevers in Nederland hierin steeds meer het voortouw. Uit onderzoek van ALD Automotive blijkt dat maar liefst 60 procent van de leaserijders aangeeft dat hun werkgever elektrisch rijden actief stimuleert. Dit heeft ervoor gezorgd dat binnen deze groep al 78 procent de overstap naar elektrisch rijden heeft gemaakt of dit overweegt.

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft ALD Automotive ruim 1.500 leaserijders gevraagd naar hun motivatie om te kiezen voor elektrisch rijden. Dit jaar komt de stimulerende rol van werkgevers nog prominenter naar voren in de resultaten.

Werkgevers zetten EV in voor bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen en aantrekken van talent

Sander Pleij, Country Managing Director ALD Automotive | LeasePlan: “In gesprekken geven werkgevers diverse redenen aan om elektrisch rijden te stimuleren. Dat varieert van het bevorderen van duurzaamheidsdoelstellingen tot het aantrekken van talent. Dat leidt er onder andere toe dat werkgevers investeren in laadvoorzieningen en andere faciliteiten om elektrisch rijden te vergemakkelijken. Het huidige aantal laadpunten is voor 81 procent van de leaserijders dan ook geen belemmering meer in de overweging om elektrisch te gaan rijden.”

Rol van de overheid blijft cruciaal

De push vanuit het bedrijfsleven is een positieve trend waarbij ALD Automotive benadrukt dat de rol van de overheid cruciaal blijft. Sander Pleij: “Werkgevers zijn een steeds belangrijkere motor achter de groei van elektrisch rijden bij zakelijke leaserijders. Maar de overheid mag niet achterblijven, helemaal niet zolang elektrische auto’s nog duurder in aanschaf zijn dan traditionele brandstofauto’s. Het overheersende gevoel ten aanzien van de overheid is dit jaar negatiever dan vorig jaar. Zo is 72 procent van de respondenten van mening dat de overheid te weinig doet om EV op fiscaal gebied te stimuleren richting consumenten, in tegenstelling tot 66 procent vorig jaar. Ook vindt 66 procent van de respondenten dat zakelijke gebruikers te weinig fiscale steun voor elektrisch rijden ontvangen.”

Te snel fiscaal afbouwen EV leidt tot twijfel

“Hoewel fiscaal voordeel nog steeds het belangrijkste argument is voor leaserijders om te kiezen voor een elektrische auto – 30 procent van de leaserijders geeft dit als belangrijkste motivatie op –, zal dit de komende periode zeer waarschijnlijk gaan veranderen. De overheid bouwt immers al enkele jaren de fiscale voordelen op elektrisch rijden af. Het is van groot belang dat leasemaatschappijen, overheid en bedrijfsleven hun rol pakken en samen optrekken om de positieve groei van elektrisch rijden verder door te zetten,” aldus Sander Pleij.