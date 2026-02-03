Het doel is helder: in 2035 moet volgens het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing het drinkwatergebruik met 20 procent zijn gedaald (ten opzichte van het gemiddelde 2016-2019). “Vanuit Vitens adviseren en ondersteunen we bedrijven om die doelstelling te behalen. Ook zetten we mooie succesverhalen graag in de schijnwerpers. Wie is volgens jou kampioen waterbesparing? Doe mee en stem op een van de drie genomineerden!” De winnaar ontvangt op 3 maart de ‘Vitens Award Duurzaam Watergebruik Zakelijk’.

Drie nominaties

De vakjury (zie verderop in deze tekst) heeft drie bedrijven genomineerd voor de Award Duurzaam Watergebruik. Welke dat zijn, lees je hieronder in willekeurige volgorde.

Royal Smilde Foods

Op basis van een waterscan heeft Royal Smilde Foods (locatie Oosterwolde) een nieuwe kookschroef aangeschaft. Dit model gaart aardappels met stoom in plaats van kokend water. Verder worden de saustanks niet langer schoongemaakt met reinigingsschotels maar met sproeibollen. Ook zuivert Royal Smilde Foods proceswater waarna het kan worden hergebruikt voor het wassen van aardappels. Dankzij deze maatregelen is het waterverbruik met 20.000 kuub per jaar verminderd, dat is bijna 20 procent van het jaarverbruik. Het bedrijf wil nog meer water besparen op het gebied van de schoonmaak, het wassen van aardappels en hergebruik van water.

Fonterra

Zuivelproducent Fonterra uit Heerenveen werkt voortdurend aan waterbesparing. Bijvoorbeeld door hergebruik van water uit de melkwei die via een pijpleiding vanuit de naastgelegen kaasfabriek wordt aangevoerd. Om de wei geschikt te maken voor proceswater heeft Fonterra geïnvesteerd in extra zuiveringsinstallaties zoals reverse osmose (RO). Door deze zuiveringsstappen (polishing) is het water geschikt voor het reinigen van installaties, voor koelen en verwarmen. Het gezuiverde water is zelfs schoner dan drinkwater en daardoor zeer geschikt voor de stoomketel. Deze hoeft daarom minder vaak gespuid te worden en dat bespaart water en gas. Dankzij een uitgekiend proces van zuivering en automatisering bespaart het bedrijf jaarlijks 70.000 m³ water. Dit is een daling van 35 procent op het totale waterverbruik. De technische dienst van Fonterra monitort het waterverbruik in realtime. Bij onverwacht hoog drinkwatergebruik kan zo direct worden bijgestuurd.

Twence

Twence uit Hengelo werkt aan volledig circulair watergebruik in al haar installaties. Dit bedrijf, dat energie én grondstoffen produceert uit afval en biomassa, zuivert steeds meer proceswater zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Twence scheidt het afvalwater in een schone en een vuile stroom, zodat de schone waterstroom gericht kan worden ingezet in processen. Dat gebeurt onder meer in de waterzuivering, de composteer- en vergistingsinstallatie en de CO₂‑afvanginstallatie. Momenteel wordt circa 50.000 m³ gereinigd water hergebruikt in de rookgasreinigingsinstallatie van de afvalenergiecentrales. Twence legt de lat nóg hoger. De ambitie is hergebruik van al het afval- en proceswater (circa 200.000 m³) in 2030.

Voor wie?

Deze award is bedoeld voor organisaties en bedrijven die meer dan 10.000 m³ water per jaar verbruiken. Zij moeten bovendien voldoen aan minimaal één van de volgende drie voorwaarden:

een aantoonbare bijdrage leveren aan 20 procent drinkwaterbesparing; beschikken over een vernieuwend waterbesparingsconcept; actief andere bedrijven helpen om water te besparen.

Vakjury

Vitens heeft verschillende experts op het gebied van water(besparing) en klimaat gevraagd om de aanmeldingen voor de Award Duurzaam Watergebruik Zakelijk te beoordelen. De jury bestaat uit:

Harry Futselaar, lector Watertechnologie van Hogeschool Saxion

Edwin van der Strate, manager klimaatadaptatie bij Tauw en brancheambassadeur klimaatadaptatie

Sander van Lienden, coördinerend beleidsmedewerker Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mark de Vries, programmamanager Waterbesparing bij Vitens

Stem nu!

Vorig jaar won Lelystad Airport Businesspark (LAB) de eerste Award Duurzaam Watergebruik. Wie sleept de prijs dit keer in de wacht? Dat bepaal jij! Beoordeel de drie nominaties en laat weten wie volgens jou kampioen waterbesparing is. Breng hier je stem uit!