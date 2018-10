Wereldwijde omzet van Fairtrade producten voor het eerst boven de € 8 miljard

De wereldwijde omzet van Fairtrade producten steeg in 2017 met 8 procent tot bijna € 8,5 miljard. Dit levert een premie op van € 178 miljoen voor boeren- en arbeidersorganisaties, een stijging van 19% in een jaar tijd. Dit blijkt uit het jaarverslag van Fairtrade International. Het rapport, Working together for fair and sustainable trade, laat ook zien hoe noodzakelijk Fairtrade is voor het realiseren van duurzaam levensonderhoud voor boeren en werknemers, in een tijd waarin de wereldkoffieprijs een historisch dieptepunt heeft bereikt.

Fairtrade premie en verkopen stijgen flink

In 2017 werkte Fairtrade samen met meer dan 1,6 miljoen boeren en arbeiders in 75 landen. Fairtrade gecertificeerde producenten ontvingen in 2017 € 178 miljoen aan Fairtrade premie, bovenop de verkoopprijs, om te investeren in projecten naar eigen keuze. Het verkoopvolume van de belangrijkste Fairtrade-producten groeide ook aanzienlijk in 2017. Vooral de cacaoverkoop liet een flinke stijging zien, namelijk 57%. Het Fairtrade koffievolume nam toe met 15% en bananenboeren verkochten 11% meer onder Fairtrade voorwaarden.

Eerlijke prijs cruciaal onderdeel van leefbaar inkomen strategie

Terwijl Fairtrade volumegroei beschouwt als een cruciale motor voor economische verbetering, is er meer nodig om duurzaamheid op de lange termijn voor boerengemeenschappen te bewerkstelligen. “Wij geloven dat alle boeren en arbeiders het verdienen om een fatsoenlijk inkomen te krijgen voor hetgeen ze produceren”, zegt Darío Soto Abril, Global CEO van Fairtrade International. “De afgelopen twee jaar heeft de aanzienlijke daling van de koffie- en cacaoprijzen op de wereldmarkt duidelijk gemaakt dat een holistische benadering noodzakelijk is. Een eerlijke prijs is een eerste vereiste om tot leefbare inkomens voor kleine boeren te komen. Daarnaast is het belangrijk om ook andere elementen te adresseren zoals diversificatie zodat een boer niet afhankelijk is van één product voor zijn inkomen.”

Fairtrade Week draagt bij aan groei Fairtrade volume

De producten die Fairtrade gecertificeerde boeren tegen een Fairtrade prijs kunnen verkopen, is vaak maar een derde van hun totale productie. Als het Fairtrade deel stijgt, kunnen de boerenorganisaties via de minimumprijs en extra premie hun leef- en arbeidsomstandigheden verbeteren. Om het Fairtrade volume te doen groeien organiseert Stichting Max Havelaar, eigenaar van het Fairtrade keurmerk in Nederland, van 27 oktober t/m 4 november de Fairtrade Week. In deze week zijn veel Fairtrade producten in supermarkten in de aanbieding en organiseren bedrijven en vrijwilligers activiteiten om aandacht te vragen voor het belang van eerlijke handel. De Fairtrade voorwaarden garanderen dat de afprijzing in de winkels niet ten koste gaat van de prijs die aan de boeren wordt betaald.

Deelnemende supermarkten en winkels

Aan de najaarseditie van de Fairtrade Week 2018 doen de volgende supermarkten en winkels mee: Albert Heijn, ALDI, Boni, Boon’s Markt, Coop, DEEN, Dekamarkt, Dirk, Ekoplaza, Emté, HEMA, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Lidl, MCD, PLUS, Poiesz Supermarkten, Spar, Vomar en de Wereldwinkel.