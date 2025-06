Wereldwijd is 92 procent van de bedrijven van mening dat vooruitgang op weg naar meer duurzaamheid cruciaal is voor zakelijk succes. Dit is een aanzienlijke stijging van vijf procentpunten ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks dit besef worstelen veel organisaties met de praktische implementatie van hun duurzaamheidsdoelen. Het grootste obstakel is het gebrek aan data-analysemogelijkheden die hiervoor nodig zijn. Dit blijkt uit de sectorstudie van Aras “The Future of Product Development – ​​Product Lifecycle Management in Focus”. Aan het onderzoek namen 656 leidinggevenden uit de VS, Europa en Japan deel.

“In de huidige marktomgeving draait duurzaamheid niet alleen om het afvinken van voltooide taken, maar om het continu verbeteren van de bedrijfsprestaties”, legt Jens Rollenmüller, Regional Vice President bij Aras, uit. Hij is van mening dat bedrijven die duurzaamheid stevig in hun bedrijfsprocessen hebben geïntegreerd, efficiënter opereren, beter bestand zijn tegen marktveranderingen en betere resultaten behalen – ongeacht de ontwikkelingen in de regelgeving.

Rollenmüller raadt af om simpelweg te reageren op wettelijke vereisten: “Systemen die vanaf het begin zijn ontworpen voor flexibiliteit en efficiëntie, leiden automatisch tot compliance. Bedrijven voldoen dan niet alleen aan de huidige normen, maar lopen ook al een stap voor op toekomstige vereisten.”

Rollenmüller wijst op ontwikkelingen in de regelgeving zoals de EU-richtlijn inzake duurzaamheidsverslaggeving (CSRD) en het toekomstige verplichte Digital Product Passport (DPP). Deze blijven van kracht, zij het in afgezwakte vorm. “De regelgeving wordt niet ingetrokken en kan op elk moment weer worden aangescherpt”, benadrukt de branche-expert. “De huidige fase van onzekerheid biedt bedrijven de ideale gelegenheid om zich voor te bereiden. Wie nu actie onderneemt, creëert aanpasbare en toekomstbestendige structuren.”

Dataproblemen vertragen bedrijven

Het Aras-onderzoek benadrukt de kloof tussen digitaal geavanceerde en minder voorbereide bedrijven. Slechts 37 procent van de respondenten is het er volledig mee eens dat hun data en digitale processen de compliance-eisen adequaat ondersteunen. 45 procent is het er slechts gedeeltelijk mee eens, terwijl 18 procent tekortkomingen erkent. De grootste genoemde obstakels zijn onvolledige datasets, slechte datakwaliteit, een gebrek aan vaardigheden en niet-gekoppelde data.

“Dit is meer dan alleen een technisch probleem”, zegt Rollenmüller. “Er schuilt een reëel bedrijfsrisico in. Als bedrijven hun data niet kunnen vertrouwen, kunnen ze geen weloverwogen beslissingen nemen.”

Intelligente systemen leiden tot intelligente bedrijven

De resultaten van het onderzoek tonen aan: PLM-software helpt bij het behalen van duurzaamheidsdoelen. 88 procent van de PLM-gebruikers geeft aan dat ze voldoende compliance-ondersteuning ontvangen van hun data en processen. Onder niet-gebruikers is dit percentage echter slechts 60 procent. “PLM biedt bedrijven de benodigde infrastructuur om producten te volgen, samen te werken met leveranciers en te voldoen aan de huidige rapportagevereisten”, legt Rollenmüller uit.

Digitale volwassenheid bevordert ook het gebruik van technologie: 87 procent van de PLM-gebruikers gebruikt AI in productontwikkeling, vergeleken met slechts 59 procent van bedrijven zonder PLM. “PLM is al lang meer dan alleen een engineeringtool – het vormt de basis voor duurzame transformatie”, benadrukt Rollenmüller. Naarmate de regelgeving vordert, verkrijgen bedrijven met sterke digitale competenties niet alleen compliance-garanties, maar ook daadwerkelijke concurrentievoordelen.

“Digitale systemen, duurzaamheid en intelligente planning vormen één geheel”, aldus Rollenmüller. “Samen verhogen ze de bedrijfsprestaties en creëren ze duurzame toegevoegde waarde.”

Over het onderzoek

“De toekomst van productontwikkeling – Product Lifecycle Management in beeld” is een onderzoek dat in januari 2025 is uitgevoerd op basis van de antwoorden van 656 leidinggevenden in Europa, de VS en Japan. Het onderzoekt hoe toonaangevende bedrijven in de auto-, lucht- en ruimtevaart- en machinebouwsector (met een omzet van meer dan € 40 miljoen) omgaan met de inzet van AI, de integratie van digitale processen en wettelijke vereisten.