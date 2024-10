Bedrijven en overheden over de hele wereld voldoen niet aan de publieke verwachtingen voor ESG-gerelateerd gedrag, zo blijkt uit het vierde jaarlijkse ESG Monitor-rapport van SEC Newgate. Het onderzoek onder meer dan 14.300 mensen in 14 landen en gebieden laat zien dat het publiek hoge verwachtingen heeft dat overheden verantwoordelijk handelen op het gebied van ESG-kwesties, waarbij bijna drie op de vijf (58%) dit een beoordeling van 9 of 10 op 10 geeft als mate van belangrijkheid. Een vergelijkbare meerderheid (54%) zei hetzelfde voor grote bedrijven, terwijl de verwachtingen lager liggen voor kleine tot middelgrote bedrijven (37%).

Mensen gaven echter matige prestatiebeoordelingen voor alle drie de groepen als het gaat om het leveren van sterke ESG-resultaten. Iets meer dan de helft beoordeelde overheden en grote bedrijven met 7 of meer op 10 (53% en 54%) met een iets positievere kijk op kleine tot middelgrote bedrijven (58%).

Bijna twee derde van de respondenten (65%) zei ook dat bedrijven een actievere rol in de maatschappij zouden moeten spelen, maar het vinden van de juiste balans is cruciaal.

Er is ook een sterk geloof (73%) dat goed presteren op ESG-verantwoordelijkheden niet ten koste hoeft te gaan van winstgevendheid, terwijl mensen overweldigend (78%) geloven dat bedrijven moeten handelen in het beste belang van alle belanghebbenden in plaats van aandeelhouders voorrang te geven boven andere belanghebbenden.

Bovendien bleek uit het onderzoek dat de bekendheid van de term ‘ESG’ in 2024 stabiel was, met een score van 54% wereldwijd versus 53% in 2023. Respondenten in Hong Kong SAR (43%), Singapore (41%) en VAE (39%) zeiden vaker dat ze een goed begrip hadden van ESG, terwijl Griekenland (11%), Colombia (11%), Polen (9%) en Spanje (9%) het laagste niveau van begrip hadden.

Uit het onderzoek kwam ook een belangrijke demografische groep naar voren: degenen die op de hoogte zijn van ESG waren het meest waarschijnlijk mannen, jonger dan 50 jaar, universitair opgeleid en volgden het nieuws nauwlettend.

Wat betreft het communiceren van hun zorgen over ESG, was een grote meerderheid van de mensen (73%) het ermee eens dat bedrijven duidelijker moeten communiceren wat ze doen om hun prestaties op het gebied van milieu-, sociale en bestuurlijke kwesties te verbeteren. En bijna de helft (44%) van de ondervraagden zei dat ze niet vertrouwden op wat bedrijven zeiden over hun ESG-activiteiten of -prestaties.

Fiorenzo Tagliabue, Group CEO van SEC Newgate, sprak over de bevindingen: “Onze wereldwijde ESG Monitor heeft ontdekt dat tekortkomingen in de bedrijfscommunicatie duidelijk zichtbaar zijn, waarbij een grote meerderheid van mening is dat bedrijven duidelijker moeten communiceren wat ze doen om hun prestaties op het gebied van ESG-kwesties te verbeteren en tegemoet te komen aan de behoeften van belanghebbenden.

“Naleving van ESG-rapportagenormen is slechts een beginpunt, het zorgt ervoor dat bedrijven voldoen aan hun wettelijke vereisten, maar het betekent geen uitmuntendheid of een ambitieus plan om impact te creëren via bedrijfsactiviteiten.

“Het is duidelijk dat er een weloverwogen aanpak nodig is om scepsis te overwinnen, aangezien velen niet vertrouwen wat bedrijven beweren over ESG en aangezien velen vinden dat bedrijven die zich richten op ESG-initiatieven te politiek gefocust zijn.

“Bedrijven worden intensief onderzocht op ESG-kwesties, maar het niet ambitieus handelen en het niet transparant zijn over je plannen en prestaties op ESG-kwesties vormt een aanzienlijk reputatierisico.”

De enquête peilde ook mensen naar hun grootste zorgen, met een focus op hun onmiddellijke behoeften.

De top vijf wereldwijde zorgen omvatten:

Het garanderen van kwalitatieve, betaalbare gezondheidszorg voor iedereen

Het verminderen van criminaliteit en geweld

Het aanpakken van de stijgende kosten van levensonderhoud

Het garanderen van veilige en betaalbare voedselvoorziening

Het versterken van de economie

Daarnaast werd mensen gevraagd naar de toekomst van hun eigen land. De meningen liepen sterk uiteen per land, waarbij optimisme opnieuw het hoogst was in de VAE, Singapore en Hong Kong SAR. Ondanks enige winst ten opzichte van 2023, gelooft de meerderheid over het geheel genomen dat hun land de verkeerde kant op gaat.

Sue Vercoe, Managing Partner van SEC Newgate Australia; Managing Director van SEC Newgate Research, voegde toe: “Onze jaarlijkse ESG Monitor heeft aangetoond dat mensen hoge verwachtingen hebben van organisaties om zich verantwoordelijk te gedragen op het gebied van ESG, en toch blijft de scorekaart voor overheden en bedrijven teleurstellend. Ondanks andere dringende zorgen van het publiek in hun dagelijkse leven, vinden de meesten milieu-, sociale en bestuurskwesties nog steeds belangrijk om aan te pakken – zelfs als ze deze niet door een formele ‘ESG’-lens bekijken. Dit is zowel een communicatie- als operationele uitdaging voor bedrijven en overheden. Er moet nog veel meer werk worden verzet als het gaat om ESG.