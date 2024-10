Medewerkers die vaak op kantoor werken, komen eerder in aanmerking voor salarisverhoging of promotie. Dat denkt een ruime meerderheid van de CEO’s wereldwijd (87%). Het is een van de uitkomsten van de tiende KPMG CEO Outlook, een jaarlijks internationaal onderzoek onder ruim 1.300 CEO’s van bedrijven met een jaaromzet van 500 miljoen dollar of meer. Verder verwacht 83% van de ondervraagde leiders binnen drie jaar een volledige terugkeer naar kantoor, wat een forse stijging is ten opzichte van vorig jaar (64%). Wat hierbij opvalt, is dat oudere CEO’s vaker terugvallen op de traditionele manier van werken. Ook is er een verschil tussen mannen en vrouwen: 78% van de vrouwelijke CEO’s verwacht een volledige terugkeer naar kantoor tegenover 84% van de mannelijke CEO’s.

ESG zorgt voor dilemma’s

De CEO’s zijn zich ook steeds meer bewust van de reputatierisico’s die voortkomen uit ESG (Environmental, Social and Governance oftewel Milieu, Maatschappij en Goed Bestuur). Waar milieurisico’s in 2015 nog als minst belangrijke risico werden gezien, beschouwt nu bijna een kwart van de CEO’s (24%) het niet voldoen aan ESG-verwachtingen als een concurrentienadeel. Toch voelt twee derde van de leiders (66%) zich niet goed voorbereid op de toenemende druk van belanghebbenden op dit gebied.

Veel CEO’s zijn wel vastbesloten om actie te ondernemen als dit nodig is. Zo zegt 76% bereid te zijn een winstgevend onderdeel van de organisatie te verkopen als dit de reputatie op ESG-gebied schaadt. Verder geeft 69% aan de communicatie over klimaatonderwerpen te hebben aangepast om beter aan de verwachtingen van belanghebbenden te voldoen, zelfs als het beleid op dit gebied niet veranderd is.

Noodzaak ethische kaders AI

Uit het rapport blijkt verder dat technologie voor bijna twee op de drie leiders (64%) de grootste investeringsprioriteit blijft. Wel zijn er zorgen over de ethische kant van AI (Artificial Intelligence – Kunstmatige Intelligentie) en noemt 61% van de CEO’s dit als grootste zorg. Dit toont de noodzaak aan van een visie op de ethische kaders voor het gebruik van AI. Wat ook opvalt is dat 76% van de CEO’s denkt dat de inzet van AI geen negatieve impact heeft op de werkgelegenheid binnen hun organisaties. AI zorgt volgens de CEO’s dus niet voor minder banen.

Vertrouwen in economische groei

Ondanks de sterk toegenomen geopolitieke onzekerheden en operationele uitdagingen heeft 72% van de CEO’s nog altijd vertrouwen in de groeivooruitzichten van de wereldeconomie voor de komende drie jaar. Dit is een minimale daling ten opzichte van vorig jaar (73%) en ook nog altijd aanzienlijk lager dan in het eerste jaar van de CEO Outlook in 2015, toen 93% hier nog vertrouwen in uitsprak. Dat het optimisme toch overheerst blijkt ook uit het feit dat maar liefst 92% van de CEO’s aangeeft het aantal werknemers de komende drie jaar te verhogen. Dat is het hoogste percentage sinds 2020.

CEO KPMG: optimisme overheerst ondanks uitdagingen

Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG Nederland: “Het onderzoek laat zien dat CEO’s wereldwijd te maken hebben met uitdagende omstandigheden maar desondanks toch optimistisch blijven. Er zijn volop kansen voor groei, ook te midden van voortdurende veranderingen op het gebied van ESG en technologische innovaties zoals AI. AI zal de manier waarop wij werken blijvend veranderen, maar voor ons blijft de mens centraal staan.

Werken met AI moet gebaseerd zijn op duidelijke waarden en betrouwbaar zijn. Het kan ons helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden data en het stroomlijnen van administratieve taken. Maar wanneer menselijke besluitvorming, ethiek en ons geweten centraal staan, zal de mens altijd de leiding moeten blijven houden en de verantwoordelijkheid voor de consequenties van besluiten dragen.”