Het uitgebreide decarbonisatiewerk dat wordt uitgevoerd door de wereldwijde cement- en betonindustrie om CO₂-uitstoot te verminderen, wordt beschreven in een nieuw wereldwijd rapport dat werd gepresenteerd tijdens de COP30 in Belém, Brazilië. In het rapport worden de meest recente gegevens uit de sector beschreven, waaruit blijkt dat vooruitgang wordt geboekt binnen de sector. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op de urgente noodzaak van input vanuit wereldwijde overheden om de actie te versnellen.

In het rapport wordt vastgesteld dat de sector sinds 1990 de CO₂-intensiteit van cementproducten wereldwijd met 25% heeft verlaagd. Daarnaast wordt een reeks beleidsaanbevelingen presenteert die de weg kunnen vrijmaken voor snellere emissiereducties.

Dominik von Achten, President van de GCCA en Chairman van de Raad van Bestuur van Heidelberg Materials, zei: : “Onze sector werkt samen en innoveert op elk aspect van onze productie. We vinden nieuwe manieren van werken en zetten baanbrekende technologieën waarmee we nu al belangrijke stappen zetten op weg naar verandering. Wij kunnen de transformatie op industriële schaal die onze wereld nodig heeft echter niet alleen realiseren. Onze sector heeft nu de steun nodig van overheden, beleidsmakers, stakeholders en onze partners in de bouwwereld.”

Het rapport roept op tot de dringende invoering van doeltreffend beleid om het gebruik van gemeentelijk en industrieel afval dat niet op een andere manier kan worden gerecycled als duurzame alternatieve brandstof voor cementovens te stimuleren, evenals het gebruik van sloopafval als gerecyclede grondstof. Enkele andere belangrijke beleidsmaatregelen zijn een wijziging van de bouwvoorschriften om breder gebruik van gemengde cement- en betonproducten te stimuleren, en de invoering van marktgestuurde nationale koolstofprijsmechanismen die decarbonisatie en investeringen in schone innovatie bevorderen.

Thomas Guillot, Chief Executive van de GCCA zei: “De reikwijdte van de activiteiten die we binnen ons ledennetwerk zien, is werkelijk inspirerend. We zien krachtige voorbeelden van projecten en initiatieven die werken op alle decarbonisatieniveaus, waar ondersteunend beleid aanwezig is. Cement en beton zijn essentiële materialen voor de wereld, maar we weten ook dat het cruciaal is om ze te decarboniseren. Niettegenstaande onze vorderingen beseffen we dat krachtig beleid wereldwijd van fundamenteel belang is om de emissiereducties te versnellen.”

Vier jaar na de presentatie van de routekaart op weg naar klimaatneutraliteit, benadrukt het GCCA-rapport ‘Vorderingen in de cement- en betonindustrie op weg naar klimaatneutraliteit 2025/26’ de voortrekkersrol die bedrijven wereldwijd vervullen op het gebied van het decarboniseren van de sector.

Het rapport belicht meer dan 60 in het oog lopende decarbonisatieprojecten van bij de GCCA aangesloten bedrijven en partnerorganisaties, waaronder:

CO₂-reducties worden gerealiseerd door het gebruik van afvalmaterialen (“alternatieve brandstoffen”) ter vervanging van fossiele brandstoffen, het inzetten van gedecarboniseerde grondstoffen, energiebesparende maatregelen en innovaties zoals het gebruik van waterstof en elektrische cementovens . Voorbeelden zijn onder meer de fabriek van Fletcher in Golden Bay en de fabrieken van JSW in Nandyal en Shiva. In Turkije is Votorantim Cimentos een pionier op het gebied van het gebruik van biomassa-afval. In de fabriek in Yozgat wordt in de hoofdbrander voornamelijk gebruikgemaakt van maïsstengels als alternatieve brandstof. In de fabriek in Hasanoğlan wordt biomassa ingezet in de calcinatorlijn. Limak Cement maakt al gebruik van sloopafval in de commerciële productie. Molins heeft in Spanje gecalcineerde kleicement op de gebracht. En CIMPOR, een dochteronderneming van TCC Holdings, stimuleert de productie van gecalcineerde klei in Afrika. De cementfabriek van CRH in Rohožník, Slowakije, heeft de efficiëntie van de klinkerproductie verhoogd door 20% van de grondstoffen te vervangen door alternatieven.

Versnelling van koolstofafvang, -gebruik en -opslag (CCUS), volgens de roadmap van de GCCA goed voor 36% van de geplande CO2-reducties in de sector. Enkele voorbeelden zijn de opening van ‘s werelds eerste industriële cementfabriek met koolstofafvang op industriële schaal in Brevik, Noorwegen, geëxploiteerd door Heidelberg Materials, in juni 2025. Andere voorbeelden zijn initiatieven van bedrijven zoals Breedon, Cementir Holding, CNBM, GCC, Holcim, JCA, JSW, TITAN en UltraTech. Publiekelijk aangekondigde projecten zijn bijeengebracht en zijn te volgen via de GCCA/LeadIT Green Cement Technology Tracker.

Toenemend gebruik van alternatieve energiebronnen Enkele voorbeelden hiervan zijn de vorderingen op het gebied van zonne-energie bij de Cemex-fabrieken in Kroatië, en het duurzame energieproject van UltraTech in Gujarat.

Beton met minder koolstof en circulariteit, en ontwerp en bouw Holcim en Seqens hebben in Parijs het Recygénie-complex gerealiseerd – een sociaal wooncomplex met 220 wooneenheden, gebouwd met een speciaal ontwikkeld beton: het eerste gebouw ter wereld dat volledig is gebouwd met 100% gerecycled beton. Het CARBOCATCH-systeem van Taiheiyo Cement produceert koolstofarm beton door gebruik te maken van afvalmaterialen die al CO₂ hebben opgenomen.



Mélanie Joly, minister van Industrie en als minister verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling in de Canadese regio Québec, zei: “Beton staat centraal in de groeiende economische ambities en infrastructuurbehoeften van de wereld, van huisvesting tot wegen, van energievoorziening tot handelscentra. Nu de vraag steeds sneller groeit, is industriële decarbonisatie belangrijker dan ooit tevoren.”

“Canada is trots op wat de Cement and Concrete Breakthrough heeft gedaan en bereikt. De COP30 biedt kansen om voort te bouwen op de geboekte vorderingen richting onze eerste reeks prioritaire acties.”

Over emissiegegevens van de industrie

Elk jaar publiceert de GCCA de nieuwste GNR-gegevens van de sector (“GCCA in NumbeRs”). De GNR is een wereldwijde databank waarin (via een geaccrediteerde derde partij, PwC) een reeks belangrijke duurzaamheidsgegevens van de cementindustrie wordt verzameld en op transparante wijze wordt gepubliceerd. De gegevens zijn verzameld volgens het Cement CO₂ and Energy Protocol. Er zijn gegevens beschikbaar vanaf het referentiejaar 1990. Hierdoor zijn wij in staat de lopende vorderingen te evalueren.

De GNR is een essentieel hulpmiddel voor het monitoren en rapporteren van de belangrijkste vorderingen op het gebied van duurzaamheid.

Nieuwste gegevens

In 2025 hebben we gegevens over het jaar 2023 verzameld om te voldoen aan de vastgelegde vertragingstermijn van 2 jaar, zoals voorgeschreven door de Competition and Markets Authority (CMA).

Uit de GNR-gegevens* van de cementindustrie over 2023 blijkt dat sinds 1990 een CO2-reductie van 25% per ton cementmateriaal is gerealiseerd

Het aandeel alternatieve brandstoffen dat wordt gebruikt, is twaalf keer zo hoog als in 1990

De energie-efficiëntie is met 18% verbeterd

De verhouding tussen klinker en cementmateriaal is sinds 1990 met 10,68% verbeterd

* Opmerking: de cijfers zijn afgerond. Raadpleeg de website van de GCCA website voor exacte gegevens, vergelijkingen en toegang tot de volledige GNR-database.