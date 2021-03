Wereldwijd opererende Fashion Group betrekt nieuw, open duurzaam kantoor met retail-showrooms en restaurant

De HVEG Fashion Group – een groep wereldwijd opererende modebedrijven – betrok onlangs een nieuw kantoor in Leusden, dat strak en industrieel is ingericht en gerenoveerd. Het pand dat vroeger diende als gemeentehuis (met veel muren en kleine kamertjes) is helemaal opengebroken en biedt inmiddels plaats aan twee fraaie kantoortuinen, een multifunctioneel restaurant, een fijne koffiebar, state-of-the-art meeting rooms en drie showrooms. Naast duurzaamheid speelde akoestiek een belangrijke rol bij de inrichting. Het ontwerp werd gedaan door Lotte Helmig van Your TailorMate. Ze koos onder andere voor de recycle-meubels van De Vorm, gemaakt van PET-flessen, en een gietvloerachtige Marmoleum-vloer van Forbo Flooring. Niet alleen CO2-neutraal geproduceerd, maar ook nog eens biologisch afbreekbaar.

Lotte is zeer tevreden. ‘Het is een echt kantoor 2.0 geworden. Meer een ontmoetingsplek in een semi-huiselijke sfeer dan een klassiek kantoor.’ Zo creëerde ze een restaurant als hart van de zaak, dat zo is ingericht dat je er goed kan werken, maar ook klanten kan ontvangen (in iets minder formele setting dan de meeting-rooms). Ook de koffiebar biedt plaats voor een ontmoeting of brainstorm en wil je even iets vertrouwelijks bespreken met een collega dan kun je terecht in het kleine, Jip en Janneke-achtige huisje midden in het pand.

Het ontwerp voorziet daarnaast in twee flinke open ruimtes met meerdere werkplekken. Lotte: ‘De opdrachtgever wilde een kantoor met reuring, waar je elkaar tegenkomt in een open sfeer, met elkaar in gesprek gaat, kortom plekken die de samenwerking en de creativiteit bevorderen.’ Daarnaast beschikt het nieuwe kantoor over twee meeting rooms met alle technologische faciliteiten denkbaar, zoals grote schermen om te zoomen of skypen.

Misschien nog wel belangrijker zijn de retail-showrooms, drie compleet verschillende werelden met telkens een andere vloer. Zo is het kindergedeelte speels ontworpen met als basis een Marmoleum Cocoa-vloer (een vloer waarin de schillen van de cacaoboon, een restproduct van de cacao-industrie, zijn geupcycled, red.). De stoere denimhoek heeft een betonnen visgraatvloer die is gemixt met een houten visgraat, waardoor een mooi verloop ontstaat. En de mannen en de vrouwen, tenslotte, huizen samen in één showroom. De heren op een donkergrijze Marmoleum-vloer met donkere interieurelementen en het damesgedeelte kenmerkt zich door lichtgrijs Marmoleum met wit meubilair.

Klossen

In het voorgesprek met Lotte gaf de HVEG Fashion Group aan te willen gaan voor een industriële, strakke uitstraling. Daarnaast is duurzaamheid erg belangrijk voor het bedrijf. Lotte: ‘Strak en industrieel had ik kunnen bereiken met een gietvloer, maar ik werk liever met Marmoleum vanwege de mooie matte look en de veelzijdigheid aan kleuren.’ Ook het feit dat het Marmoleum 100 procent biologisch afbreekbaar is (en CO2-neutraal wordt geproduceerd van natuurlijke materialen), was een zwaarwegend argument voor de keuze van de vloer. Lotte: ‘Daarnaast komt een groot gedeelte van de meubels van De Vorm. Die zijn gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Omdat De Vorm Nederlands ontwerp is en ook nog eens dicht in de buurt wordt gemaakt, sparen we hiermee dubbel aan CO2-uitstoot.’ Andere duurzame ingrepen: alle traditionele verlichting is vervangen door LED’s met sensoren, wat heel veel energie bespaart en een leuk detail: de kleurige garenklossen die de entree sieren, zijn afgedankte klossen van eigen kledingproducenten.

Daarnaast was een goede akoestiek dus van belang. Lotte liet het plafond inspuiten met akoestische vlokken, die ook nog eens goed warmte isoleren. In de kantoorruimtes besloot ze zachte vloerbedekking toe te passen.

Het resultaat is een tevreden klant: ‘Het ontwerp, de inrichting en de gebruikte materialen hebben al onze verwachtingen overtroffen.’