Wereldprimeur op Innovation Expo 2018: Eerste mobiele fabriek voor circulair beton

Tijdens de Innovation Expo 2018 presenteert C2CA Technology B.V. ’s werelds eerste mobiele fabriek voor de productie van circulair beton: Circuton. Met deze nieuwe, mobiel inzetbare betonrecyclingtechniek kan gebroken betonpuin on site volledig worden verwerkt. Het resultaat? 100% circulaire grondstoffen voor beton. De geavanceerde betonrecyclingtechnologie is ontwikkeld door C2CA Technology; een samenwerkingsverband van GBN Groep – onderdeel van Strukton – en TU Delft.

Met de technologie kan gebroken betonpuin op locatie en volledig worden verwerkt tot de volgende direct toepasbare

hoogwaardige grondstoffen voor nieuw beton:

Circugrind – Grove fractie (> 4 mm)

Circuzand – Fijne fractie (< 4 mm)

Circument – Ultrafijne fractie (< 0,2 mm)

Recycling op z’n best

Eric van Roekel, directeur GBN: “Samen met TU Delft hebben we verschillende mobiele technieken ontwikkeld om van betonpuin weer nieuw beton te maken. Uniek, omdat we nu – overal ter wereld – beton hoogwaardig kunnen recyclen. Naast de grote CO 2 -winst, bespaar je zo ook enorm op logistieke kilometers. Voeg een betonbreker en een mobiele mortelcentrale aan de technologie toe, en je maakt ter plekke nieuw beton. Dat is nog niet eerder vertoond.”

Gerard Sanderink, directeur-eigenaar van onder meer Antea Group, Strukton en GBN: “Het ontwikkelen van innovatieve technologieën is noodzakelijk om de circulaire economie in Nederland en de wereld op gang te krijgen. Met deze betonrecyclingstechniek gaan we waarde toevoegen voor onze klanten. We helpen hen zowel hun duurzaamheidsambities in te vullen als de kostprijs van hun producten te verlagen, omdat we grondstoffen gaan recyclen.

Fijne fractie

Peter Rem, hoogleraar aan de TU Delft: “Aan deze installatie is lang gewerkt, waarbij het doel was om ook échte duurzaamheidswinst te behalen. Dat is gelukt: door de cementrecycling kan nu ook het meest kostbare materiaal van beton gerecycled worden.”

Europese oplossing

Alleen al in de Europese Unie wordt per jaar maar liefst 460 miljoen ton aan bouw- en sloopafval geproduceerd; meer dan de helft daarvan bestaat uit beton. Met de innovatieve betonrecyclingtechnologie van C2CA kan de (beton)materiaalkringloop in de bouw volledig worden gesloten. Een prachtige stap naar een circulaire economie en een duurzame(re) wereld.

De Innovation Expo 2018

De Innovation Expo 2018 vindt op 4 oktober 2018 van 09.00 – 20.00 uur plaats in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam-Zuid. U vindt C2CA Technology in stand T (aan de directiekade tegenover het Aquadock). Naast C2CA geven tal van andere gerenommeerde exposanten acte de présence. U wordt verrast met interessante noviteiten, onder andere op het gebied van energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid en voedsel. Meer informatie en kosteloos aanmelden kan via: www.innovationexpo2018.nl.