De Coldplay-concerten, die 15, 16, 18 en 19 juli plaatsvonden in de Johan Cruijff ArenA, waren de eerste concerten die gemeten zijn op de GSES- Global Sustainable Venue Benchmark, een nieuwe maatstaf in de evenementenwereld. Voor de allereerste keer is een evenement van deze schaal onafhankelijk geaudit en gemeten op duurzaamheid, waardoor een revolutionaire en baanbrekende aanpak voor het duurzaam organiseren van grootschalige events tot stand is gekomen.

Vanaf het moment dat het concert begon, bleek Coldplay een unieke en transformerende ervaring te zijn voor aanwezigen, artiesten en de organisatoren. Het evenement heeft kosten noch moeite gespaard om het concept van duurzaamheid opnieuw te bedenken, niet alleen als een checklist na het evenement, maar als een integraal onderdeel van het hele plannings- en uitvoeringsproces van het evenement.

In samenwerking met toonaangevende duurzaamheidsexperts en milieuorganisaties hebben Johan Cruiff ArenA en GSES samen een uitgebreid raamwerk bedacht om de milieu-impact van het evenement in realtime te monitoren en te meten. Geavanceerde technologie, waaronder geavanceerde data-analyse en IoT-apparaten, maakte continue evaluatie en aanpassingen tijdens het evenement mogelijk.

De belangrijkste aandachtsgebieden op het gebied van duurzaamheid waren onder meer:

Energie-efficiëntie: Door middel van innovatieve energieoplossingen, zoals podia op zonne-energie en LED-verlichting, heeft het evenement zijn ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleind. Realtime gegevens over het energieverbruik maakten onmiddellijke aanpassingen mogelijk om de efficiëntie te optimaliseren. Afvalvermindering en recycling: Ze implementeerden een zero-waste-beleid, waarbij recyclingstations strategisch op de hele locatie werden geplaatst. Afvalbeheerteams werkten onvermoeibaar om te zorgen voor een correcte verwijdering en recycling van materialen. Waterbesparing: Het waterverbruik werd nauwlettend gevolgd, met ultramoderne systemen die potentiële lekken en verspilling identificeerden. De aanwezigen werden aangemoedigd om deel te nemen aan waterbesparende initiatieven, zoals het gebruik van een herbruikbare waterfles. Vervoer en emissies: Het evenement promootte actief milieuvriendelijke vervoersopties, zoals treindiensten en carpoolen. De CO2-uitstoot werd gemeten en er werden inspanningen geleverd om de reisgerelateerde impact van het evenement te compenseren.

Het concert dat het goede voorbeeld geeft

De Coldplay-concerten in de Johan Cruijff ArenA hebben bewezen dat grootschalige entertainmentevenementen zowel spannend als milieuvriendelijk kunnen zijn. De aanwezigen werden niet alleen vermaakt door optredens van topniveau, maar werden ook geïnspireerd om deel uit te maken van een beweging naar een groenere toekomst. Duurzame initiatieven waren verweven in het weefsel van het evenement, waardoor het een collectieve inspanning werd die de kracht demonstreerde van samenkomen voor een gemeenschappelijk doel.

“Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt”

Met de quote “Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt” van Johan Cruijff in gedachten, lanceerde de Johan Cruijff ArenA eerder dit jaar de Global Sustainable Venue Benchmark (GSVB) samen met GSES – Global Sustainable Enterprise System . Deze norm beoordeelt de duurzaamheidsinspanningen van organisaties, evenementen en leveranciers. De Coldplay-concerten in de Johan Cruijff ArenA waren de eerste evenementen wereldwijd die op deze norm werden geaudit. Deze onafhankelijke meting en verificatie is een mooie nieuwe stap in het meten van duurzaamheid op evenementniveau. De audit werd uitgevoerd door Audit Independer.

Het succes van dit evenement, dat een nieuw voorbeeld stelt in de entertainmentindustrie, opent ook nieuwe deuren naar andere evenementen die kunnen worden gemeten aan hun duurzaamheidsaspecten . Door de grenzen van duurzame planning en uitvoering van evenementen te verleggen, hopen de organisatoren andere organisatoren van evenementen en industrieën te inspireren om milieuvriendelijke praktijken toe te passen. Samen streven ze naar een duurzamere wereld voor toekomstige generaties.